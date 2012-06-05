حجت‌الاسلام سید حسین بهشتی‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعتکاف در زمان انبیای الهی مرسوم بوده، اظهار داشت: اعتکاف سنتی است که در زمان پیامبر اسلام (ص) تکامل یافت.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) هر سال دهه آخر ماه رمضان را در مسجد معتکف می‌شدند ولی برگزاری اعتکاف به جز عید قربان و عید فطر در سایر زمان‌ها بدون اشکال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه اسلام دین گوشه نشینی و عزلت طلبی نیست، بیان داشت: ماهیت این برنامه معنوی حضور روزه دار در مسجد به قصد بندگی خدا است.

وی تصریح کرد: اعتکاف فرصتی است تا مؤمنین در پرتو خلوت با خدا و برقراری ارتباط با ذات اقدس الهی به خودسازی فردی برای حضور در اجتماع و سالم سازی اجتماع بپردازند.

بهشتی نژاد با اشاره به اینکه به برکت انقلاب اسلامی امروز شاهد حضور جمعیتهای صدها هزار نفری در برنامه اعتکاف هستیم، ادامه داد: این نشان از گرایش به دینداری در جوانان ایران اسلامی دارد.

وی با اشاره به اینکه در 450 مسجد استان اصفهان اعمال اعتکاف انجام می‌شود، افزود: در شهرستان اصفهان 85 مسجد و در شهر اصفهان 42 مسجد پذیرای معتکفین است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه 73هزار نفر در استان اصفهان امسال معتکف شده‌اند، ادامه داد: امسال 800 دانشجو و استاد در دانشگاه‌های استان معتکف شده‌اند که این آمار در مقایسه با سال گذشته افزایش دو هزار نفری را نشان می‌دهد.