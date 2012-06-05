۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

800 دانشجو و استاد در دانشگاه‌های استان اصفهان معتکف شده‌اند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: امسال 800 دانشجو و استاد در دانشگاه‌های استان معتکف شده‌اند که این آمار در مقایسه با سال گذشته افزایش دو هزار نفری را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام سید حسین بهشتی‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعتکاف در زمان انبیای الهی مرسوم بوده، اظهار داشت: اعتکاف سنتی است که در زمان پیامبر اسلام (ص) تکامل یافت.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) هر سال دهه آخر ماه رمضان را در مسجد معتکف می‌شدند ولی برگزاری اعتکاف به جز عید قربان و عید فطر در سایر زمان‌ها بدون اشکال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه اسلام دین گوشه نشینی و عزلت طلبی نیست، بیان داشت: ماهیت این برنامه معنوی حضور روزه دار در مسجد به قصد بندگی خدا است.

وی تصریح کرد: اعتکاف فرصتی است تا مؤمنین در پرتو خلوت با خدا و برقراری ارتباط با ذات اقدس الهی به خودسازی فردی برای حضور در اجتماع و سالم سازی اجتماع بپردازند.

بهشتی نژاد با اشاره به اینکه به برکت انقلاب اسلامی امروز شاهد حضور جمعیتهای صدها هزار نفری در برنامه اعتکاف هستیم، ادامه داد: این نشان از گرایش به دینداری در جوانان ایران اسلامی دارد.

وی با اشاره به اینکه در 450 مسجد استان اصفهان اعمال اعتکاف انجام می‌شود، افزود: در شهرستان اصفهان 85 مسجد و در شهر اصفهان 42 مسجد پذیرای معتکفین است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه 73هزار نفر در استان اصفهان امسال معتکف شده‌اند، ادامه داد: امسال 800 دانشجو و استاد در دانشگاه‌های استان معتکف شده‌اند که این آمار در مقایسه با سال گذشته افزایش دو هزار نفری را نشان می‌دهد.

