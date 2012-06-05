لزوم تسریع در انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر

به گزارش خبرنگار مهر ، علی علیلو پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشستی با دکترمسعود محمدیان رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در محل این سازمان با اشاره به اینکه از مهمترین عواملی که پیشرفت در هر فعالیت تولیدی و اقتصادی را تضمین می کند تلفیق دانسته های علمی با امکانات عملی است گفت: این امر در برخی از رشته های تولیدی مانند فعالیت های دامپروری لازم وضروری است.



وی با اشاره به اینکه نگاهی اجمالی به وضعیت دامپروری کشورهای پیشرفته و بکارگیری تکنولوژی و استفاده ازعلوم و فنون تخصصی راندمان تولید درکشورهای صنعتی را بطورچشمگیری افزایش داده است اظهار داشت: بایستی تلاش کنیم با توجه به وضعیت بغرنج حاصل از کم آبی و خشکسالیهای موجود در شهرستان شبستر بر توسعه کیفی و کمی محصولات کشاورزی به ویژه در بخش تولیدات دامی اهتمام ویژه داشته باشیم.



علیلو بر لزوم توسعه طرح های توجیهی در صنعت دام و طیور شهرستان شبستر تاکید نموده و افزود: این شهرستان توانایی های بالقوه ای در زمینه دام و طیور دارد که شایسته است این توانایی ها با مدیریت کارآمد به فعلیت رسند.



وی ضمن تاکید بر ارائه راهکارهای غلبه بر رفع مشکل کم آبی در شهرستان شبستر افزود: باید با عملی کردن بهترین و کم هزینه ترین پیشنهادات ، مشکل کم آبی شهرستان شبستر را کمتر کرده و به امید خداوند متعال رفع کنیم و در این مسیر لزوم تسریع در انتقال آب ارس به دشت شبستر از خواسته های به حق مردم این شهرستان می باشد.



نماینده مردم شهرستان شبستر با اشاره به قابلیت ها و توانمندیهای تعاونی های روستائی جهت خدمت به کشاورزان ، خواستار حمایت همه جانبه ، تعامل و همکاری بیشتر سازمان جهادکشاورزی استان با این بخش شد و گفت: با توسعه این شبکه ها در روستاها می توان قدمهای موثر و مفیدی در خدمات بهینه به کشاورزان در عرصه اقتصادی و کشاورزی برداشت.



وی شهرستان شبستر را از قطب های باغبانی در کشور بر شمرد خواستار تلاش و برنامه ریزی دقیق تر مسئولان و کارشناسان کشاورزی در راه اهتمام به تولید ملی و بهبود سرانه اقتصادی کشاورزی شد و افزود: واردات محصولات کشاورزی به ویژه باغی در فصل برداشت میوه ها بایستی قطع گردد.



علیلو در خصوص پایگاه محکم شبکه های تعاون روستایی در میان مردم و کشاورزان و جایگاه اقتصادی آن در امر خرید و عرضه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت : بایستی با ایجاد راه کارها و مبارزه با مشکلات افزایش صادرات محصولات و کاهش واردات جهت بهبود وضعیت مالی کشاورزان و تولید کنندگان گامهایی برداشته شود.