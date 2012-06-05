18500 سند مسکن روستایی در نهاوند صادر شد

مسعود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نیاز مبرم شهرستان نهاوند به مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی ارائه تسهیلات به روستاییان از سال 84 در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سهمیه مصوب شده برای باسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی نهاوند 16 هزار و 386 واحد بوده است، گفت: تسهیلات مصوب شده 13 هزار و 223 میلیارد ریال بود که تعداد 15 هزار و 583 نفر برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده و از این تعداد 13 هزار و 676 نفر موفق به دریافت تسهیلات وام مسکن روستایی شده اند.

وی با بیان اینکه مسکن مهر نیز در شهرهای زیر 25هزار نفر شامل سه شهر گیان، برزول و فیروزان به صورت خود مالک و انبوه ساز در حال اجراست، گفت: در این زمینه نهاوند دارای رتبه برتر استان همدان است.

وی اضافه کرد: از تعداد 86 گلزار شهدا در روستاهای نهاوند 194 مزار شهید گلگون کفن در قالب 16 گلزار شهدا ساماندهی و به بهره برداری رسیده است.

رضایی از تهیه طرح هادی در روستاهای بالای 20 خانوار خبر داد و گفت: 148 طرح عملیاتی شده و کار بازنگری 13 روستا را به پایان رسیده و 21 روستای زیر 20 خانوار نیز تعیین محدوده شده اند.

رضایی روند اجرای طرح هادی در 17 روستا را مناسب ارزیابی کرد و گفت: طرح هادی این روستاها با اعتبار 22 میلیارد ریال به پایان رسیده و در 27 روستا نیز با اعتبار 71 میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی یادآور شد: تا به حال طرح هادی 41 روستا با اعتبار 93 میلیارد ریال تهیه شده است.