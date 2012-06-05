9 اثر به بخش نهایی جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار راه یافتند

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پایان یافتن مرحله اول داوری آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از بین 91 نمایشنامه دریافتی 9 اثر به بخش پایانی و مسابقه سومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار که در تاریخ 30 و 31 خرداد ماه 91 در سنندج برگزار می شود، راه پیدا کردند.

وی افزود : نمایشنامه های "خون منتشر" به نویسندگی و کارگردانی صابر دل بینا از شهرستان سنندج، "بازی خنده دار شاعر و دکتر" به نویسندگی مهدی شادمانی روشن و کارگردانی فرهاد یعقوب لو از استان همدان، "خوشه های پروین" به نویسندگی مرجان یدالله زاده و کارگردانی ندا اعتمادی کیا از استان خوزستان، "مرثیه ای بر خواب های بهار" به نویسندگی و کارگردانی بهار لطافتیان از سنندج، "ضربانی که قلبم را به تپش انداخت" به نویسندگی و کارگردانی یاسرعیسایی از استان آذربایجان شرقی به بخش نهایی جشنواره راه پیدا کرده اند.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان ادامه داد: "تاریکخانه" به نویسندگی یوسف میرزایی و کارگردانی ندا صادقیان از استان کرمانشاه، "آقای حباب" به نویسندگی محمد رضا زندی و کارگردانی رحمان هوشیاری از استان کرمانشاه و "پنجه میمون" به نویسندگی خسرو سینا و کارگردانی "پیمان خدری" از سنندج به بخش نهایی این جشنواره راه پیدا کرده اند.

مرادی افزود: آثار راه یافته به بخش پایانی در روزهای 30 و 31 خرداد ماه 91 با حضور داوران برجسته کشور و استان کردستان در محل پلاتوی انجمن نمایش مجتمع فجر سنندج اجرا می شود و گروه های برتر در مراسم اختتامیه که اول تیرماه برگزار می شود، معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.

داوری این جشنواره بر عهده "صابر نیک بخت" نمایشنامه نویس و رئیس کانون نمایشنامه نویسان انجمن هنرهای نمایشی سنندج، "جمیل مفاخری" داستان نویس، نمایشنامه نویس و فیلمساز کردستانی و "سید پیمان ادب آموز" فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران صورت گرفت.