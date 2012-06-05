منطقه آزاد قصرشیرین اقتصاد کرمانشاه را شکوفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه صبح سه شنبه در جلسه توسعه منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: توسعه زیرساخت ها در استان می تواند زمینه توسعه و شکوفایی اقتصاد منطقه را به دنبال داشته باشد.

هاشمی افزود: طرح منطقه آزاد قصرشیرین از مصوبات سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه است که اجرای آن گام مؤثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی منطقه خواهد بود.

وی اضافه کرد: مسئولین استان توانسته اند با بهره گیری از استعدادها و پتانسیل های منطقه و استفاده بهینه از سفرهای دولت به کرمانشاه، خدمات قابل توجهی را برای مردم ارائه دهند.

وی گفت: عملیاتی کردن طرح های اقتصادی در منطقه باعث آماده شدن زمینه برای توسعه استان در ابعاد مختلف دیگر خواهد بود و ثمره آن مستقیماً متوجه مردم می شود.

وی همچنین شاخصه هایی مثل اشتغال کارآمد و نتیجه راهبردی آن در درازمدت را مدیون زحمات و اهتمام ویژه مدیرانی عنوان کرد که در جهت خدمت به مردم گام بر می دارند.

همچنین در این جلسه سازمان همیاری شهرداری های استان گزارشی از روند اجرایی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین ارائه کرد.

گفتنی است در جهت شناسایی و برطرف کردن موانع بر سر راه منطقه آزاد قصرشیرین، در این جلسه بحث و تبادل نظر شد.

لازم به ذکر است مساحت منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین هزار و 700 هکتار است که این طرح در تاریخ دهم بهمن ماه 1387 طی دومین سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه مصوب و آماده مطالعات زیربنایی شد.