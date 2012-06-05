147 میلیارد ریال پاداش به گندمکاران خوزستانی اختصاص یافت

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اعتبار به منظور حمایت از بخش کشاورزی تاکنون به 590 هزار تن گندم خریداری شده از کشاورزان استان اختصاص یافته است.

خواجوی افزود: براساس این طرح کشاورزان به ازای فروش هرکیلوگرم گندم به دولت از پاداش 250 ریال بهره مند می شوند.



وی گفت: این اعتبار شامل تمام گندمکارانی که قبل از تصویب این مصوبه گندم تولیدی خود را تحویل دادند نیز می شود.



مدیر غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور با بیان اینکه تمامی مراکز خرید تا پایان فصل برداشت در استان دایر و به خرید گندم مشغول هستند، گفت: کشاورزانی که پیش از این مصوبه گندمهای خود را تحویل داده اند می توانند برای دریافت مابه التفاوت به همان مراکز خرید مراجعه کنند.



خواجوی گندم تولیدی استان را بهترین و مرغوب ترین گندم تولیدی کشور و بسیار باکیفیت تر از گندمهای خارجی دانست.



وی گفت: تولید گندم استان امسال از مرز یک میلیون و 600 هزار تن می گذرد که دستیابی به این رکورد جایگاه نخست خوزستان در تولید گندم کشور را تثبیت می کند.