کانونهای تخصصی فرهنگی و هنری در دهلران ایجاد می شود

علی چراغی پوردر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین تجمع کانونهای فرهنگی و هنری شهرستان دهلران این در بخش زرین آباد است.
وی افزود: 12 کانون در بخش زرین آباد دهلران فعال است و اکثر روستاهای این بخش دارای کانون فرهنگی هنری مساجد هستند.
چراغی پور با اشاره به برخورداری روستاهای بخش مرکزی دهلران از کانون های فرهنگی هنری ادامه داد: امسال 10 کانون فرهنگی هنری جدید در بخش موسیان دایر می شود.
رئیس دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری استان ایلام تاکید کرد: در تابستان امسال نیز کلاس های اوقات فراغت از تیرماه تا پایان ماه مبارک رمضان در کانون های فرهنگی هنری مساجد دهلران اجرا می شود.
چراغی پور افزود: این کلاس ها با رویکرد قرآنی، فرهنگی، احکام، نهج البلاغه و کلاس های هنری به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان عملیاتی می شود.
وی گفت: در مرحله اول برگزاری کلاس های کانون های فرهنگی هنری مساجد تحت عنوان آسمانی ها به هر کانونی دو میلیون ریال اختصاص یافته است.
چراغی پور از تبدیل دو کانون فرهنگی هنری در دهلران به کانون های تخصصی خبر داد و یادآور شد: این کانون ها بر اساس کارایی و توانمندی به کانون های تخصصی ارتقا یافته اند.
وی از تاسیس خانه ها فرهنگ دیجیتال در استان خبر داد و بیان داشت: امسال سهمیه استان در این زمینه 10 کانون بوده که از این تعداد دو کانون در دهلران است.
