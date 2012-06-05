کانونهای تخصصی فرهنگی و هنری در دهلران ایجاد می شود

علی چراغی پوردر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین تجمع کانونهای فرهنگی و هنری شهرستان دهلران این در بخش زرین آباد است .

وی افزود: 12 کانون در بخش زرین آباد دهلران فعال است و اکثر روستاهای این بخش دارای کانون فرهنگی هنری مساجد هستند .

چراغی پور با اشاره به برخورداری روستاهای بخش مرکزی دهلران از کانون های فرهنگی هنری ادامه داد: امسال 10 کانون فرهنگی هنری جدید در بخش موسیان دایر می شود.

رئیس دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری استان ایلام تاکید کرد: در تابستان امسال نیز کلاس های اوقات فراغت از تیرماه تا پایان ماه مبارک رمضان در کانون های فرهنگی هنری مساجد دهلران اجرا می شود .

چراغی پور افزود: این کلاس ها با رویکرد قرآنی، فرهنگی، احکام، نهج البلاغه و کلاس های هنری به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان عملیاتی می شود .

وی گفت: در مرحله اول برگزاری کلاس های کانون های فرهنگی هنری مساجد تحت عنوان آسمانی ها به هر کانونی دو میلیون ریال اختصاص یافته است .

چراغی پور از تبدیل دو کانون فرهنگی هنری در دهلران به کانون های تخصصی خبر داد و یادآور شد: این کانون ها بر اساس کارایی و توانمندی به کانون های تخصصی ارتقا یافته اند .

وی از تاسیس خانه ها فرهنگ دیجیتال در استان خبر داد و بیان داشت: امسال سهمیه استان در این زمینه 10 کانون بوده که از این تعداد دو کانون در دهلران است.