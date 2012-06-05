کاهش 86 درصدی درآمدهای گمرک سمنان/ پرونده های قاچاق افزایش یافت

علی اکبر شامانی در گفتگو با خبرنگار مهر در محل سازمان گمرگ استان سمنان با اعلام اینکه حجم درآمدهای گمرک سمنان در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال، 86 درصد کاهش یافته است، افزود: از ابتدای سال تاکنون، گمرک سمنان با احتساب ضمانت نامه ها، بیش از یک میلیارد و 450 میلیون ریال، درآمد کسب کرده است.

شامانی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، میزان ارزش صادرات در بخش امانات پستی گمرک استان سمنان، بیش از 19 میلیون و 990 هزار ریال بوده است.

وی درباره محتوای بسته ها گفت: محتوای بسته ها اغلب ادویه، لوازم آرایشی، خشکبار، کتاب، عینک، سی دی، البسه، کیف، کفش و اسباب بازی بوده است.

وی ادامه داد: در همین مدت، 8 بسته پستی به وزن 147 کیلوگرم، به کشورهای انگلستان، اتریش، آمریکا، هندوستان، افغانستان، ایتالیا، استرالیا، فرانسه، تایلند و نروژ صادرشده است.

شامانی همچنین عنوان کرد: 93 بسته به وزن بیش از 248 کیلوگرم و ارزش بالغ بر 68 میلیون و 459 هزار ریال نیز وارد گمرک این استان شده است.

پرونده های قاچاق کالا 12.5 درصد افزایش یافت

مدیرکل گمرک استان سمنان در پاسخ به سوالی، مبنی بر افزایش و یا کاهش قاچاق کالا در سال 91 گفت: از ابتدای سال تاکنون، تعداد پرونده های قاچاق، 12.5 درصد افزایش داشته است اما از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، در این مدت 9 فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از 163 میلیون و 902 هزار ریال در گمرک سمنان تشکیل شده است.

وی یادآور شد: صادرات کالا از استان سمنان در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد 55 درصدی داشته است.

به گزارش مهر، امسال بیش از 86 هزار و 970 تن کالا به ارزش بیش از 278 میلیارد و 989 میلیون ریال از گمرک استان سمنان به خارج از کشور صادر و در بخش واردات نیز شش هزار و 142 تن کالا به ارزش ریالی بیش از 181 میلیارد و 440 میلیون ریال معادل 14 میلیون و 799 هزار دلار از گمرک سمنان ترخیص شده است.