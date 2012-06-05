افزایش کارگاه های چرمسازی آذربایجان شرقی نتیجه توسعه آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر ، یوسف رافتی صبح امروز سه شنبه در محل سازمان میراث فرهنگی استان ضمن گفتگو با خبرنگاران افزود: برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی علاوه بر آشناسازی بیشتر هنردوستان با این هنر، توانسته است زمینه اشتغالزایی و فعالیت بیشتر در این هنر را فراهم کند.



وی با اشاره به نقش موثر کارگاه ها و کلاس های آموزشی برگزار شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، یادآور شد: توسعه هرچه بیشتر این دوره های آموزشی می تواند فن و علاقه به فعالیت در هنر و صنعت چرمسازی تبریز را در میان جوانان گسترش دهد.



رافتی با اشاره به جایگاه چرم تبریز در میان مردم، گفت: صنایع چرمی تبریز از دیرباز در میان مردم جایگاه ویژه ای داشته و در بازارهای جهانی نیز محبوبیت و طرفداران خاصی پیدا کرده است.



این هنرمند چرمساز با مقایسه وضعیت کنونی صنایع دستی چرمی در مقایسه با گذشته اظهار داشت: برای حفظ محبوبیت صنایع دستی چرمی برای مشتریان، به مرور زمان در کنار اینکه به ارتقای کیفیت آثار تولیدی خود توجه ویژه ای داشته ایم، رنگ و بوی سنتی بودن صنایع را نیز با وجود صنعتی شدن آنها حفظ کرده ایم.



رافتی هماهنگ سازی صنایع دستی را با هنر روز جزو اصول لاینفکی دانست که در صنایع چرمی نیز با رعایت آن می توان افزایش میزان فروش را تضمین کرد.



وی در خصوص معرفی بیشترکارگاه خود افزود: تولیدات خود را متمرکز صنایع دستی کاربردی و مصرفی کرده ایم که می توان گفت طراحی های متنوع مهمترین عامل محبوبیت آثار این صنایع دستی به شمار می روند.



این هنرمند صنایع دستی گفت: برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی بهترین فضا را برای فروش صنایع دستی به خصوص در زمینه چرم برای هنرمندان فراهم کرده است.



رافتی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه های مختلف توسط سازمان میراث فرهنگی استان در اقصی نقاط ایران ، در کنار معرفی آثار و صنایع دستی هر استان، فضای مناسبی را برای ارائه و فروش تولیدات نیز برای هنرمندان فراهم می کند تا بتوانند اقدام به جذب مشتری کرده و هنر خود را بیش از پیش معرفی کنند.