سید محمد رفیع الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان بندر ماهشهر پنجشنبه هفته جاری (هجدهم خردادماه) میزبان شاعران سراسر استان خوزستان خواهد بود.

وی افزود: پیش از این جشنواره شعر جنوب با حضور شاعران شهرستانهای جنوبی استان خوزستان برگزار می شد اما امسال برای نخستین بار این جشنواره به صورت استانی برگزار می شود.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندر ماهشهر تصریح کرد: فراخوان این جشنواره سال گذشته منتشر شد که حدود یک هزار اثر از نزدیک به 200 شاعر خوزستانی به دبیرخانه جشنواره واصل شد.



الهی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش برگزار می شود، عنوان کرد: شاعران خوزستانی در دو بخش آزاد و موضوعی آثار خود را در دو بخش شعر کلاسیک و شعر نو شامل نیمایی و سپید به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.



وی بیان کرد: بخش موضوعی این جشنواره شامل موضوعات «مقاومت و پایداری»، «تبیین شخصیت امام خمینی (ره)» و «ولادت امام علی (ع)» است.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر ماهشهر اضافه کرد: این جشنواره همه ساله بهمن ماه برگزار می شد اما در سال جاری به دلیل تقارن با جشنواره کشوری عکس فجر به خردادماه منتقل شد.



وی اظهار کرد: این جشنواره پنج شنبه هفته جاری در تالار شهید آوینی بندر ماهشهر و از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد و برنامه های ویژه ای برای برگزاری آن تدارک دیده شده است.