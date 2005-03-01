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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۳۸

در جلسه علني امروز مجلس موافقت شد:

دولت اجازه دارد سيلوهاي جديد و استاندارد احداث كند

با موافقت نمايندگان مجلس و به موجب بند (ت) تبصره 3 لايحه بودجه سال 84، دولت اجازه دارد سيلوهاي جديد و استاندارد احداث كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 84، مجلس به دولت اجازه داد به منظور افزايش ذخيره سازي گندم، سيلوهاي استاندارد و جديدي را با ظرفيت 750 هزار تن و از طريق فاينانس داخلي و يا خارجي احداث كند.

نمايندگان مجلس همچنين به وزارت نيرو اجازه دادند به ازاي صدور مجوز برداشت آب از متقاضيان، توليد كنندگان گياهان دارويي، گلهاي تزييني و محصولات گلخانه اي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كند، بر اساس آيين نامه مصوب هيات وزيران وجوهي متناسب تا سقف يكصد ميليارد ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.

به موجب بند ب تبصره 3 لايحه بودجه سال آينده، اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخانه هايي كه در طول سال به دريا روانه مي شوند، قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي باشد.

نمايندگان مجلس به سازمان دامپزشكي كشور نيز اجازه دادند براي جبران بخشي از زيانهاي وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض و معدوم شده در كشتارگاهها،  به ازاي كشتار هر راس دام سنگين مبلغ پنج هزار ريال، دام سبك يك هزار ريال و هر قطعه طيور كشتار شده يكصد ريال از صاحبان كشتارگاهها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.

گفتني است، تبصره 3 لايحه بودجه سال 84 به آب و كشاورزي اختصاص دارد. 

کد مطلب 161903

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