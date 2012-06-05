  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

الهی در گفتگو با مهر:

لزوم مقابله با تخریب بافت سنتی روستاهای کردستان/ شناسایی 20 روستا با بافت سنتی

لزوم مقابله با تخریب بافت سنتی روستاهای کردستان/ شناسایی 20 روستا با بافت سنتی

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان از تخریب بافت سنتی روستاهای این استان با ساخت و سازهای جدید خبر داد.

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساخت و سازهای جدید و بدون مدیریت در روستا‌ها موجب تخریب معماری و بافت سنتی آنها می شود و به همین دلیل اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان برنامه های مدونی در این بخش تدوین کرده است و آنها را اجرایی می کند.

وی بیان کرد: از بین رفتن بافت قدیمی روستاها و حرکت به سمت بناهای مدرن یکی از عوامل تخریب بناهای قدیمی و به فراموشی سپردن فرهنگ گذشته روستا نشینی و تخریب آن می شود که با فرهنگ ‌سازی استفاده از معماری قدیمی و اسلامی می توان بناهای سنتی را حفظ و احیاء کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان با اشاره به تخریب ابنیه روستاها و ایجاد ساختار شهری در روستاها به عنوان آفت نام برد و گفت: با این روند تمام آثار گذشته و معاصر ایران اسلامی در سطح روستاها که نشان از فرهنگ و آداب و رسوم مناطق خاص کشور دارد از بین می رود و مردم نیز به شهرنشینی روی می‌ آورند.

وی در ادامه خواستار توجه بیشتر مسئولان وادارات و سازمان های متولی و مربوطه به ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعضای شورا‌های اسلامی به ساخت و سازها در روستا‌ها شد و عنوان کرد: ساختار روستا‌ها و شهر‌ها باید به سمتی برود که بسترساز آرامش در بین مردم باشد.

الهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شناسایی روستاهای دارای بافت سنتی در استان کردستان یادآور شد: در حال حاضر 20 روستا در سطح استان کردستان دارای بافت با ارزش سنتی هستند که در صورت انجام مطالعات امکان افزایش این میزان وجود دارد.

وی در پایان اظهار داشت: احیاء بافت سنتی در روستاها می تواند یکی از زمینه های اصلی در راستای توسعه صنعت گردشگری نیز باشد که به همین دلیل باید این بخش را به صورت ویژه مورد توجه قرار داد.

کد مطلب 1619031

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها