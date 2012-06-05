اشتغال به کار 559 نفر در بخش شیلات و آبزیان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد صمدزاده در گفتگو با خبرنگاران افزایش بهره وری آب از طریق تجهیز مزارع به دستگاه ها و ادوات فیلتراسیون و برگشت آب، هوادهی، استفاده از گونه های اصلاح شده، افزایش وزن رهاسازی بچه ماهی، استفاده از مکملهای غذایی و رهاسازی بچه ماهی در سدهای خاکی استان که با هدف حفظ و بازسازی ذخایر انجام پذیرفته را از دلایل افزایش تولید آبزیان در استان برشمرده و گفت: تولید آبزیان در سال 90 با مجموع 4 هزارو 225 تن ، 12 درصد نسبت به تولید سال 1389 و 17 درصد نسبت به سال پایانی برنامه چهارم افزایش داشته است.



وی با بیان اینکه در سال 1390 ماهیان سردابی در 228 مزرعه با مساحت 77 هزارو 56 مترمربع ، 2381 تن تولید داشته است ادامه داد: ماهیان گرمابی نیز در 212 مزرعه با مساحت 73 هکتار 274 تن تولید داشته است.



مدیر امورشیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه تولید آبزیان در منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی در حدود 53 منبع و با مساحت 5282 هکتار ، 1570 تن تولید داشته است افزود: همچنین در طول این مدت در 20 کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی با مساحت 10905 مترمربع، 2 میلیون 910هزار قطعه انواع ماهیان زینتی تولید شده است.



وی با بیان اینکه هفت مرکز تکثیر ماهیان سردابی نیز در سال 1390 با تولید پنج میلیون و یکصد هزار قطعه، بچه ماهی مورد نیاز مزارع پرورشی استان را تأمین کرده اند افزود: در سال 1390 تعداد شاغلین مستقیم در پرورش آبزیان با 9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 559 نفر رسیده است .



صمدزاده از جمله اقدامات شاخص در سال 1390 را راه اندازی اولین مرکز تولید بیوماس آرتمیا در استان با تولید 1.4 تن و اولین فروشگاه الگوئی عرضه آبزیان در سطح شهر تبریز و آغاز پرورش ماهیان خاویاری در قفس برای اولین در کشور و استان دانست و ادامه داد: همچنین با مشاورت پژوهشکده آبزی پروری کشور مطالعات امکان سنجی پرورش ماهی در منابع آبی استان انجام یافته است که در آینده شاهد ورود دیگر منابع آبی استان به چرخه تولید خواهیم بود.



وی با بیان اینکه این مدیریت در خصوص ترویج و توسعه مصرف آبزیان اقدام به برگزاری جشنواره های ترویجی در مرکز استان و 6 شهرستان برای بیش از 1500 نفر از بانوان شاغل ، رابطین بهداشت محلات و ادارات و دیگر اقشار جامعه نموده است افزود: همچنین در راستای آموزش روشهای آشپزی ماهی و ارتقاء آگاهی های عمومی در خصوص فواید مصرف آبزیان دوره ویژه طبخ آبزیان برای 40 نفر از مربیان آشپزی استان و دوره های طبخ برای علاقمندان به میزان 350 نفرروز در سطح شهر تبریز و شهرستان آذرشهر برگزار گردیده است.