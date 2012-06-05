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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

ایرنمهر اعلام کرد:

تولید دو اثر موسیقایی دفاع مقدس در مازندران

تولید دو اثر موسیقایی دفاع مقدس در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر هنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران گفت: دو اثر موسیقی با موضوع دفاع مقدس در این اداره کل تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله ایرانمهر  افزود: دو اثر موسیقی ویژه دفاع مقدس به نام سرداران شهید مازندران تهیه شده است.

وی اظهار داشت: در اشعار این دو اثر موسیقی به نام 10 نفر از سرداران شهید استان و وقایع دفاع مقدس مرتبط با دلیرمردی های رزمندگان مازندرانی اشاره شده است.

ایرانمهر افزود: اشعار هر دو اثر توسط وحید دانا ، شاعر توانمند مازندرانی به زبان محلی مازندرانی سروده شده و خوانندگی آن بر عهده علی اصغر رستمی است.

مدیر هنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران گفت: فضل الله دهقان و حنیف شهمیرزادی کار آهنگسازی این دو اثر را بر عهده داشتند.

ایرانمهر با اشاره به اینکه تولید این دو اثر دو ماه به درازا کشید، اضافه کرد: پس از بازتولید، نوای ماندگار سالهای دفاع مقدس به نام  بارالها جزیره مجنون در دو قسمت یک و دو از سوی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس منتشر شد.

کد مطلب 1619035

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