تولید دو اثر موسیقایی دفاع مقدس در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله ایرانمهر افزود: دو اثر موسیقی ویژه دفاع مقدس به نام سرداران شهید مازندران تهیه شده است.



وی اظهار داشت: در اشعار این دو اثر موسیقی به نام 10 نفر از سرداران شهید استان و وقایع دفاع مقدس مرتبط با دلیرمردی های رزمندگان مازندرانی اشاره شده است.



ایرانمهر افزود: اشعار هر دو اثر توسط وحید دانا ، شاعر توانمند مازندرانی به زبان محلی مازندرانی سروده شده و خوانندگی آن بر عهده علی اصغر رستمی است.



مدیر هنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران گفت: فضل الله دهقان و حنیف شهمیرزادی کار آهنگسازی این دو اثر را بر عهده داشتند.



ایرانمهر با اشاره به اینکه تولید این دو اثر دو ماه به درازا کشید، اضافه کرد: پس از بازتولید، نوای ماندگار سالهای دفاع مقدس به نام بارالها جزیره مجنون در دو قسمت یک و دو از سوی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس منتشر شد.