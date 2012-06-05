نقشه زیرکانه مرد هزار چهره برای سرقتهای سریالی

به گزارش خبرنگار مهر، 23 آذر سال گذشته مردی با مراجعه به کلانتری 140 باغ فیض به مأموران اعلام کرد که شرکت کامپیوتری محل فعالیت وی در منطقه پونک ، کلیه اموال و وسایل داخل شرکت به طور کامل به سرقت رفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 2 تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با حضور کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ و انجام بررسیهای تخصصی از محل سرقت، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که دزدی از نوع داخلی است و این در حالی بود که مالباخته در اظهارات اولیه خود عنوان داشته بود که به هیچ فردی مظنون نمی باشد .

در شرایطی که مالباخته هیچگونه اطلاعات قابل توجهی در اختیار کارآگاهان قرار نداده بود ، کارآگاهان پایگاه دوم به بررسی و تحقیق از کارکنان شرکت کامپیوتری پرداخته و در تحقیقات خود پی بردند که حدود 20 روز قبل از سرقت فردی به نام "مهندس عباس موحد" ، اقدام به اجاره یکی از اتاق های شرکت کرده و در ازای اجاره اتاق ، یک فقره چک به مبلغ 21 میلیون تومان به مالباخته تحویل داده است .

با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص هویت مهندس عباس موحد، کارآگاهان بار دیگر به تحقیق از مالباخته پرداخته و با بررسی اصالت چک اطمینان پیدا کردند که این چک بلامحل و جعلی است و این شخص با طرح و نقشه قبلی تاریخ وصول چک را دو روز بعد از زمان سرقت قید کرده و قبل از زمان وصول چک، با سرقت متواری و ناپدید شده است.

در شرایطی که تحقیقات برای شناسایی هویت دقیق و واقعی مهندس عباس موحد در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم قرار گرفته بود، فردی با مراجعه به شرکت کامپیوتری و معرفی خود به عنوان فروشنده مبلمان ، مدعی فروش مبلمان به صاحب شرکت کامپیوتری شد که با حضور دوباره کارآگاهان در شرکت و انجام تحقیقات از وی مشخص شد که فردی که خود را به دروغ تحت عنوان مهندس عباس موحد و صاحب شرکت کامپیوتری معرفی کرده ، این بار تحت عنوان مسئول خرید یکی از شرکت های معتبر تحت نظارت شهرداری اقدام به خرید مبلمان، به ارزش تقریبی 7 میلیون کرده است.

مالک و فروشنده مبلمان پس از اطلاع از موضوع کلاهبرداری، در خصوص نحوه اطمینان خود و فروش مبلمان به متهم تحت تعقیب کارآگاهان گفت: "چند روز پیش فردی که خود را مسئول خرید یکی از شرکتهای معتبر تحت نظارت شهرداری معرفی کرده بود ، با ظاهری آراسته به محل کار من مراجعه کرد و اقدام به خرید مبلمان کرد و قرار شد تا هزینه سفارش خرید مبل ها نیز در زمان تحویل آنها انجام شود . در روز مقرر یک دستگاه خاور ویژه حمل بار به نمایشگاه فروش مبل مراجعه و پس از تحویل گرفتن مبلمانها ، از من درخواست کرد تا برای دریافت هزینه خرید مبلها به نشانی دفتر و شرکت محل کار مهندس مراجعه کنم که پس از مراجعه به دفتر شرکت کامپیوتری متوجه کلاهبرداری شدم .

همزنان با انجام تحقیقات در خصوص پرونده سرقت از شرکت کامپیوتر ، شکایت مشابه دیگری در خصوص سرقت از یک "شرکت سد سازی" به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع شد .

با انجام تحقیقات از مالک شرکت مشخص شد که شخصی با مراجعه به این شرکت در شهرک قدس و معرفی خود به هویت جعلی رضا هاشمی، این بار تحت عنوان مهندس راه و ساختمان ، به همان شیوه اقدام به سرقت کلیه اسباب و وسایل شرکت کرده است .

همزمان با آغاز تحقیقات در خصوص پرونده اخیر ، کارآگاهان متوجه شدند که متهم با استفاده از مهر و دیگر مدارک شناسایی سرقت شده از شرکت سد سازی و معرفی خود به عنوان مالک شرکت سدسازی ، اقدام به خرید مبلمان به ارزش تقریبی 25 میلیون تومان و دادن آدرس و نشانی شرکت و هویت صاحب شرکت سدسازی ، به عنوان خریدار کرده است .

با ارجاع شکایت های مشابه در خصوص سرقت از شرکت های اقتصادی و .... ، کارآگاهان پایگاه دوم در تحقیقات انجام شده از مالباختگان جدید اطلاع پیدا کردند که متهم تحت تعقیب آنها در چندین مورد با یک دستگاه خودرو پراید به مراکز فروش مبلمان در سطح شهر تهران مراجعه کرده است. با شناسایی تعدادی از مالباختگان در مراکز خرید و فروش مبلمان و تحقیقات از این افراد ، کارآگاهان متوجه شدند که یکی از فروشندگان مبل در زمان انعقاد قرارداد و تحویل گرفتن یک فقره چک از متهم ، اقدام به یادداشت شماره پلاک خودرو پراید در پشت چک کرده است .

با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص خودرو پراید ، کارآگاهان موفق به شناسایی مالک خودرو شدند که در تحقیقات پلیسی مشخص شد که خودرو متعلق به یک زن می باشد .

با شناسایی مالک خودرو و انجام تحقیقات از وی ، این زن مدعی شد که خودرو را به همسر سابق خود فروخته است . با توجه به اظهارات مالک خودرو پراید ، کارآگاهان با شناسایی هویت دقیق همسر سابق این زن ، موفق به شناسایی هویت دقیق متهم تحت تعقیب خود به نام "سجاد . م" 39 ساله شدند .

با شناسایی هویت دقیق متهم کارآگاهان با انجام تحقیقات جامع اطلاع پیدا کردند که متهم پس از متارکه از همسر سابقش ، بار دیگر ازدواج کرده اما اعضای خانواده وی مدعی شدند که هیچکدام از آنها ، اطلاعی از محل سکونت سجاد در اختیار ندارد .

در شرایطی که هیچگونه نشانی مشخصی از مخفیگاه متهم وجود نداشت و اعضای خانواده وی نیز مدعی بی اطلاعی از اقدامات مجرمانه او بودند ، کارآگاهان پایگاه دوم شناسایی تمامی محل های تردد احتمالی متهم و مراقبت های نامحسوس پلیسی را در دستور کار خود قرار دادند.

سرانجام پس از گذشت نزدیک به دو ماه مراقبت نامحسوس ، شامگاه سوم خرداد متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش مقادیر زیادی از امهار و مدارک مسروقه و همچنین مدارک شناسایی متعلق به افراد غیر کشف شد که با انتقال متهم به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ و دعوت از مالباختگان ، آنها وی را مورد شناسایی دقیق خود قرار داده و متهم نیز در اعترافات اولیه خود به فروش مبلمان های خریداری شده در شهرهای شمالی کشور اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به شناسایی تعدادی از مالباختگان در مناطق مختلف تهران و شهرستانهای اسلامشهر، کرج ، اندیشه ، مشکین آباد ، شهریار و... گفت: با شناسایی تعدادی از مالباختگان و انجام تحقیقات مشخص شد که متهم هر بار و تحت عناوین مختلف و با هویتهای جعلی مختلف از قبیل رضا هاشمی، علیرضا تهرانی، علیرضا نجاتی، عباس راوی ، عباس موجد راوی ، عباس موحد ، عباس موحد موسوی ، رضا موحد موسوی، عباس موسوی و... اقدام به تنظیم قراردادهای همکاری از شرکتهای مختلف تجاری، اقتصادی و همچنین خرید در پوشش عناوین مختلف مسئول خرید و... کرده است .

وی افزود: با توجه به شیوه و شگرد متهم در ارتکاب جرایم مختلف و احتمال افزایش دیگر جرایم ارتکابی و همچنین تعداد مالباختگانی که به شیوه های مختلف مورد سرقت و یا کلاهبرداری از سوی متهم قرار گرفته باشند ، دستور انتشار بدون پوشش چهره متهم از سوی بازپرس پرونده صادر شده است. به همین خاطر از تمامی شکات و مالباختگان احتمالی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده اند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی ـ خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند. همچنین از تمامی شهروندانی که از دیگر جرایم ارتکابی متهم اطلاعاتی در اختیار دارند درخواست می شود تا هر هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 63957778 در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.