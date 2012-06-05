اجرای طرح پاکسازی نقاط جرم خیز حاشیه شهر اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی و مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر، برخورد با اراذل اوباش و جرایم خشن، پلیس طرح ویژه ای را در مناطق حاشیه ای شهر اصفهان به اجرا خواهد گذاشت.

ی تصریح کرد: با اجرای طرح‌های ویژه پلیس و مشارکت مردم احساس امنیت در این مناطق افزایش خواهد یافت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه امنیت پایدار محصول مشارکت مردم و پلیس است، گفت: تأمین و حفظ امنیت از وظایف ذاتی پلیس است و پایداری و ماندگاری آن با مشارکت، همدلی مردم و شهروندان امکان پذیر خواهد بود.

وی به مردم توصیه کرد که در اجرای این طرح با پلیس همکاری ویژه داشته باشند تا نتایج مطلوبی حاصل شود.

سردار کرمی به افراد خاطی نیز هشدار داد که پلیس در اجرای طرح پاکسازی مقتدر و قاطع عمل خواهد کرد و با متهمان برخورد شدید صورت می‌گیرد.

متولی آواز خوانی زیر پل‌های تاریخی اصفهان باید مشخص شود



فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خواستار تعیین متولی برای آوازخوانی زیر پل خواجو و سی و سه پل شد.

سردار حسن کرمی یادآور شد: نیروی انتظامی استان اصفهان پیشنهاد تعیین متولی برای آوازخوانی را سال گذشته به مسئولان ذی‌ربط داد،اما تاکنون متولی این امر مشخص نشده است.

به گفته وی، اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان، شهرداری یا یک سازمان باید آواز خوانی زیر پل‌های تاریخی استان را بر عهده گیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه آوازخوانی شعرهای حافظ و سعدی جرم محسوب نمی‌شود، گفت: افرادی که اطراف این آوازخوان‌ها جمع می‌شوند باید ساماندهی شود تا نیروی انتظامی شاهد ارتکاب جرم و سرقت وسایل شهروندان در این فضا نباشد.

وی با بیان اینکه کنسرتهای متعدد موسیقی در استان اصفهان برگزار می‌شود، اضافه کرد: متولی این امر از نیروی انتظامی مجوز می‌گیرد و این نهاد مسوولیت تأمین امنیت آن را بر عهده دارد.

سردار کرمی یادآور شد: نیروی انتظامی استان اصفهان درصدد فضای امنی برای این امر است که طرح‌های متعددی را در این زمینه به مسئولان مربوطه ارائه داده است.