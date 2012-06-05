  1. سیاست
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

غضنفری و بهمنی با وجود دعوت مجلس به همراه احمدی نژاد عازم چین شدند

غضنفری و بهمنی با وجود دعوت مجلس به همراه احمدی نژاد عازم چین شدند

علیرغم دعوت مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی برای حضور در جلسه علنی روز چهارشنبه و بررسی اجرای قانون اصل 44 ، این دو به همراه رئیس جمهور ساعتی پیش عازم چین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه این خبر مطرح شد که قرار است فردا مجلس در جلسه علنی موضوع اجرای قانون اصل 44 را با حضور غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد برسی قرار دهد.

همچنین اطلاعیه برگزاری این جلسه در تابلوهای مجلس نیز نصب شده است، این در حالی است که غضنفری وزیر صنعت و تجارت و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ساعتی قبل همراه با رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس شانگهای عازم چین شدند.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از ارایه گزارش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور و عملکرد صندوق هدفمندی یارانه‌ها در این جلسه خبر داد.
 

کد مطلب 1619039

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