وكيل اردني صدام: حال صدام خوب و از خبر خروج نيروهاي اسپانيايي بسيار خوشحال شده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، زياد خصاونه افزود: صدام از تمامي اتفاقات در جهان بي خبر است اما حال وي بسيار خوب و در هنگام اطلاع از خروج نيروهاي نظامي اسپانيا ازعراق، بسيار خوشحال شد.



زياد خصاونه يكي از وكلاي صدام كه در اردن فعال است، افزود: رئيس جمهور سابق عراق كه نيروهاي نظامي آمريكا وي را در دسامبر 2003 بازداشت شد،" از وضعيت جسماني مناسبي برخوردار است " اما " به شكل كامل از جهان معزول است."

اين وكيل اردني كه به دعوت يكي از سازمان هاي غيردولتي، هم اكنون سرگرم ديدار از ژاپن است، افزود:صدام هم اكنون در زندان بسيار كوچكي به سر مي برد اما اجازه ديدار با خانواده يا وكلايش را ندارد.



خصاونه پيش از اين در ماه دسامبر گذشته توانست با صدام در زندانش ديدار كند و به نقل از صدام، براي دو كشور مخالف جنگ عراق يعني آلمان و فرانسه آرزوي موفقيت كرد.

اين وكيل اردني افزود: در ديداربا صدام كه بيش از چهارساعت و نيم به طول انجاميد، وي پس از شنيدن خبر خروج نظاميان اسپانيايي از عراق، بسيار خوشحال شد.



اسپانيا پس از انتخاب "خوزه زاپاترو" سوسياليست به عنوان نخست وزير خود پس از "خوزه ماريا ازنار"، نظاميان خود را از عراق فراخواند.



قرار است خصاونه از دو شهر هيروشيما و ناكازاكي كه درسال 1945 مورد هدف بمب اتمي آمريكا قرار گرفتند، نيز ديدار كند.

وي افزود: به طور مستمر ستمي كه بردو شهر ناكازاكي و هيروشيما روا شد را يادآوري مي كنيم، تعدادي از شهرهاي عراقي به ويژه فلوجه هم اكنون بسيار شبيه به وضعيت اين دوشهر ژاپن پس از جنگ جهاني دوم هستند.



اين وكيل اردني همچنين ژاپن را به خارج كردن نيروهاي خود از عراق به مانند اقدام دولت اسپانيا فراخواند و گفت: معتقدم هنگامي كه نيروهاي ژاپني عراق را ترك كنند و به كشور خود بازگردند، صدام بسيار خوشحال خواهد شد.