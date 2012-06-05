مشکل آب روستاهای انجیره و گنداب آبدانان رفع شد

مدیر آب روستایی شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از حفر سه چاه عمیق دست آخر یکی از آنان در عمق 250 متری به آب رسید و دغدغه سالیان این مردمان برای آب آشامیدنی سالم که سبب مهاجرت بسیاری از آنان شده بود پایان یافت.

ولی الله سبزی اظهار داشت: روستای انجیره و گنداب از سالیان پیش مشکل آب سالم داشته اند که این مهم در روستای انجیره شدیدتر بوده به طوری که به این سبب طرح هادی روستا هنوز به اجرا در نیامده است که برای حل این مشکل این مدیریت با برنامه ریزی های متعدد در سه نقطه از حوالی آن روستاها مبادرت به حفر سه چاه که هزینه ای بالغ بر شش میلیارد ریال در بر داشته که دست آخر آن در عمق 250 متری به آب رسید.

وی در ادامه در مورد مشخصات این چاه گفت: با حفاری کمتر از دو ماه در عمق 250 متری به آب رسیده که آب دهی 200 لیتر در ثانیه دارد.

این مسئول تصریح کرد: برای لوله کشی آب این چاه به روستاهای ذکر شده که فاصله 25 کیلومتری با چاه را دارند برای تکمیل پروژه مبلغ 30 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

سبزی عنوان کرد: می طلبد که مسئولان منطقه و استان با دلسوزی پیگیری این امر مهم باشند تا آرزوی مردمان این روستاها تحقق کامل یابد.

وی گفت: روستاهای یاد شده دارای 445 خانوار و جمعیت 2500 نفر است که با لوله کشی آب آشامیدنی سالم به منازل آنان باعث رونق و دلگرمی آنان برای ماندن در روستایشان خواهد شد.