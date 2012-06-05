اخبار کوتاه ورزشی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: چهارسالن ورزشی در این استان احـداث می شود.

محمود شمسی پور بیان داشت: بر اساس مصوبات سفرهای ریاست جمهور به استان این اماکن ورزشی در روستاهای منج لردگان، کران، وانان و شهر وردنجان احداث می شوند.

وی با اشاره به بر آورد هزینه های اجرای فاز اول احداث این اماکن ورزشی، افزود: برای اجرای فاز اول این پروژه ها اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال پیش بینی شده است که این مبلغ از محل اعتبارات قانون بودجه سال 90 تامین شده است.

وی گفت: قرارداد ساخت هر کدام از این اماکن ورزشی با مسـاحت یک هزار و490 متر مربع پس از برگزاری مناقصه عمومی با پیمانکاران بسته شده و مجریان این سالن های ورزشی موظف به تحویل فاز اول ساخت این مجموعه ها ظرف مدت شش ماه هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این پروژه ها را 12 میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: پس از اجرای فاز اول ساخت این اماکن ورزشی و در صورت تامین هزینه ها، اجرای فاز دوم نیز آغاز می شود که امیدواریم بتوانیم در سال 1392 شاهد افتتاح و استفاده عمومی از این سالن های ورزشی باشیم.

شمسی پور از کلنگ زنی سالن ورزشی وانان، سـالن ورزشی وردنجان در شهرستان شهرکرد و سالن ورزشی کران از توابع شهـرستان فارسان و بیان کرد: سالن ورزشی منطقه منج شهـرستان لردگان نیـز روز پنج شنبه 18 خـرداد ماه با حضور مسئـولین و مردم این شهـرستان آغاز خواهد شد.

35نفر ازداوران تکواندو در دوره باز آموزی شرکت کردند

تعداد 35 نفر از داوران تکواندو استان در دو بخش بانوان و آقایان در دوره باز آموزی داوری شرکت کردند.

رئیس هیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور ارتقاء عملکرد داوران استان و آموزش جدیدترین قوانین داوری و آگاهی از آخرین تغییرات در نحوه داوری مسابقات، دوره یک روزه باز آموزی داوری در شهرکرد برگزار شدو 35 نفر از داوران منتخب استان در این دوره شرکت کردند.



عبدالهی ادامه داد: کلاس بازآموزی و هماهنگی داوران استان زیر نظر یداله رضوانی و خانم فولادی مدرسین و داوربین المللی فدراسیون در شهرکرد برگزار شد.

مسابقات استانی پینگ پنگ در فارسان برگزار شد

مسابقات پینگ پنگ استانی در رده سنی آزاد به میزبانی شهرستان فارسان برگزار شد.



در این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگزار انقلاب حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، 26 نفر پینگ پنگ باز از سراسر استان با یکدیگر رقابت کردند.



مسابقات پینگ پنگ رده سنی آزاد استان با قهرمانی پیمان پور بصیرت از تیم شهرکرد خاتمه یافت و فرزاد حبیبی از فرخشهر و رسول ترابی از فارسان نیز در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند.

اولین دوره مسابقات اسنوکر منطقه چهار کشور در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

اولین دوره مسابقات اسنوکر منطقه چهارکشور به میزبانی چهارمحال وبختیاری برگزار شد.



این رقابتها با حضور 22 نفر شرکت کننده از استانهای اصفهان، چهارمحال وبختیاری، مرکزی و قم در محل پایگاه قهرمانی بیلیارد استان انجام شد و در نتیجه بازیهای انجام شده آرمان دیناروند و وحید قربان پور از اصفهان به ترتیب اول و دوم شدند و آرمان مردانی از چهارمحال وبختیاری به مقام سوم دست یافت.



قضاوت این مسابقات برعهده حسن شمس، مصطفی مالکی، حسن هارونی و حمید شفیعی بود و ابراهیم کوهی کمالی از تیم چهارمحال وبختیاری نیز به عنوان بازیکن اخلاق شناخته شد.

مسابقات موتور کراس در شهرکرد برگزار شد

رئیس هیئت موتور سواری و اتومبیل رانی استان چهارمحال و بختیاری گفت: مسابقات چند جانبه موتور کراس در مجموعه یادگار امام(ره) شهرکرد برگزارشدو شرکت کنندگان از استان های مختلف به رقابت با هم می پرداختند.



آماره از حضور تیم های مختلف در این مسابقات خبر داد و افزود: در این رقابت ها تیم هایی از باشگاه مقاومت اصفهان، هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی اصفهان، لرستان، ازنا، چهارمحال و بختیاری و... در این مسابقات شرکت کردند.



وی سطح مسابقات را با توجه به حضور تیم های صاحب نام در این رشته بسیار بالا ارزیابی کرد و اظهار داشت: برگزاری این مسابقات باعث بالا رفتن آمادگی تیم استان جهت حضـور در مسابقات کشوری شد.