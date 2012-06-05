برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه های مازندران نگران کننده است

به گزارش خبرنگارمهر، هرمز محمودی راد پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برداشت بی رویه شن و ماسه در بستر رودخانه های استان وضعیت مطلوبی ندارد افزود: این موضوع سبب کاهش زادآوری آبزیان در حاشیه رودخانه می شود.



وی یا اعلام اینکه در حال حاضرشاهد بی حرمتی هایی در استان هستیم افزود: در این مورد خودمان را مقصر می دانیم و نتوانستیم همسو و همتراز با جوامع دیگر به بهره برداران منابع طبیعی آموزش لازم را بدهیم.



محمودی راد گفت: با تولید برق از زباله می توان مشکلات زیست محیطی استان را رفع کرد.



مدیرکل محیط زیست استان گفت: برای تولید برق از زباله در ساری زمین آن مشخص شده ودر حال حاضر مشغول دیوارکشی این محوطه هستند و حدود 11 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این نیروگاه به شهرداری ساری اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: برای تولید برق از زباله در شهرستان نوشهر حدود دو میلیارد تومان اعتبار به شهرداری این شهر اختاص یافته است.

محمودی راد، درخصوص احداث پالایشگاه در میانکاله که یک نیاز ضروری برای هرکشوری محسوب می شود افزود: محل انتخابی پالایشگاه باید بر اساس ضوابط محیط زیست و با توجه به تکنولوژی و تعادل بین صنعت و علم برقرار باشد..



وی انتقال آب دریای خزر را به کویر مرکزی مطلوب ارزیابی کرد و افزود: پروژه بسیار خوبی است و درحال آماده سازی مقدمات اولیه و ارزیابی است ودر صورت ورود به عرصه زیست محیطی باید از محیط زیست مجوزدریافت کنند.



مدیرکل محیت زیست استان گفت: هنوز زیرساخت ها برای استفاده از دوچرخه سورای در مرکز استان مهیا نیست.

محمودی راد با اعلام اینکه شهرداریها به تنهایی نمی تواند معضل زباله استان را رفع کنند افزود: همه دستگاههای اجرایی و شهروندان باید در این امر خطیر به شهرداریهای استان کمک کنند.



وی با بیان اینکه در مرکز استان باید باغ وحش وجود داشته باشد گفت: این امر سبب پرکردن اوقات فراغت و دانشجویان و دانش اموزان می شود.