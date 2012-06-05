بیان معارف اهل بیت هدف اصلی حلقه های صالحین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گورچینی صبح سه شنبه در پنجمین طرح حلقه صالحین بسیج اساتید با محوریت مسئله حجاب و عفاف اظهار داشت: بسیج اساتید شجره طیبه‌ای است که به فرموده مقام معظم رهبری کار آن باید در امر حلقه‌های صالحین باشد و هدف از برگزاری این نشست‌ها نشر مفاهیم دینی و اسلامی در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است.

وی افزود: باید مسائل مطرح شده در جلسات حلقه‌های صالحین میان استادان و دانشجویان نمود بیشتری پیدا کند و شاهد تقویت بنیه دینی استادان و به تبع آن دانشجویان باشیم که این مساله هدف بسیج اساتید است و پس از آن هدف اصلی ایجاد حلقه های علمی در دانشگاه ها به شمار می رود.

گورچینی گفت: یادآوری رشادتها و تلاشهای رزمندگان در جبههها و ذکر جانفشانیهای ایثارگران و بیان خصوصیات شخصی و رهبری امام خمینی (ره) نیز در گروههای صالحین مورد تأکید قرار می گیرد و باید به این موارد مهم نیز توجه کرد.

مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور مرکز بیجار در پایان با اشاره به جنگ نرم دشمنان و هدف قرار دادن جوانان در این جنگ یاد آور شد: با حضور جوانان در طرح صالحین می ‌توان آنان را با بصیرت و ولایتمداری برای حضور در میدان جنگ نرم مسلح کرد و تمامی توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

در نشست حلقه‌های صالحین در مرکز بیجار که با همکاری بسیج اساتید دانشگاه برگزار شد بر بحث و تبادل نظر در مورد محورهای عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید شد.