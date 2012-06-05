به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه حسین فرکی صبح امروز در مجموعه ورزشی فولاد خوزستان برگزار شد و سرمربی جدید این تیم به بیان اهداف و برنامه‌هایش پرداخت. در این مراسم علاوه بر مدیران باشگاه، حمید سجادی و احمد خداداد به همراه کوروش بختیاری‍‌زاده، دستیاران فرکی هم حضور داشتند. نعیم سعداوی در این مراسم غایب بود. همچنین اکبر دارستانی مربی جدید بدنساز تیم فولاد هم قرار بود خودش را به این مراسم برساند که موفق نشد.

فرکی در این مراسم پس از معرفی دستیارانش و بیان تجارب گذشته خود، ضمن تمجید از امکانات باشگاه فولاد خوزستان گفت: هدف ما این است که در پایان فصل جزو سه تیم اول جدول باشیم. با این امکانات و پتانسیلی که در باشگاه فولاد وجود دارد و همچنین بازیکنان خوب رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست. ما همچنین می خواهیم در جام حذفی هم نتایج خوبی کسب کنیم.

سرمربی فولاد سپس برنامه های آماده سازی خود را تشریح کرد. بر این اساس تمرینات تیم فولاد خوزستان از ساعت 19 امروز در اهواز آغاز و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر پیگیری می‌شود. بازیکنان فولاد خوزستان روز جمعه استراحت می کنند و روز شنبه به کردان کرج می روند. تمرینات کردان تا 10 روز ادامه دارد و فولادی ها مجددا یک هفته در اهواز تمرین می کنند تا پس از آن در صورت جذب بازیکنان مورد نیاز، راهی یکی از کشورهای منطقه شوند.

نکته جالب اینکه قرارداد هفت بازیکن تیم فولاد تمام شده است. فرکی تصمیم دارد این بازیکنان را در تمرینات دو روز آینده ارزیابی کند و در صورتی که آنها نظر مثبت او را جلب کردند، در فولاد ماندنی خواهند شد.