معضل بهداشتی بناب «فاضلاب» است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد اشرف نیا صبح امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از طرحها و پروژه های عمرانی بناب با اشاره به مشکلات مسکن مهر بناب افزود: مشکل مسکن مهر بناب قابل حل است و با مدیریت می توان مشکل را حل کرد.

وی با بیان اینکه تمام دستگاههای دولتی موظف به همکاری و حل مشکلات و موانع بر سر راه اجرای مسکن مهر هستند؛ اظهارداشت: فرماندار بعنوان رئیس شورای مسکن باید مسئولان دستگاه ها را موظف کند تا مشکلات مسکن مهر را حل کنند و در صورت عدم هماهنگی هریک از دستگاه ها، مسئولین آن را به استان معرفی نماید.

اشرف نیا تأکید کرد: دولت در اجرای طرح مسکن مهر واقعاً مظلوم واقع شده و باید تمام مسئولین و دستگاههای اجرایی دست به دست هم داده و موانع موجود بر سر راه اجرای این طرح را از میان بردارند.

فرماندار بناب نیز در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه اولین مشکل مسکن مهر بناب آماده سازی شهرک ولی عصر(عج) است گفت: هیچگونه کارهای آماده سازی در این شهرک انجام نشده و متأسفانه مسکن مهر را در منتهی الیه شهرک ولی عصر(عج) واگذار نموده اند.

سعید برقی افزود: یک هزار و 600 واحد مسکونی مهر در بناب در حال اجراست که یک هزار و 206 واحد آن در قالب شرکتهای تعاونی اجرا می شود.

به گفته وی یک هزار و 950 واحد «خود مالکی» نیز در شهرستان بناب در حال اجراست.

فرماندار بناب تصریح کرد: تمام زیرساخت های لازم از جمله آب ، برق ، گاز و تلفن در مسکن مهر بناب دایر است.

همچنین به گفته مسئولان راه و شهرسازی بناب 680 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به طرحهای مسکن«خود مالکی» در شهرستان بناب پرداخت شده است.