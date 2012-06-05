مدارس خراسان جنوبی به نمازخانه تجهیز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حسینی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی معاونین پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان، اظهارداشت: در راستای گسترش فرهنگ نماز در بین دانش آموزان تجهیز نمازخانه های مدارس و شناسایی مدارس فاقد نمازخانه برای سال تحصیلی جدید در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

وی با اشاره به تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تصریح کرد: هدف اصلی این سند تحول در قرائت قرآن و اقامه نماز در بین دانش آموزان و فرهنگیان است.

حجت الاسلام حسینی همچنین به برگزاری طرح سه، سه، شش در سطح مدارس، بیان کرد: در راستای اجرای این طرح با توجه به اهمیت نمازخانه در مدارس، هیچ نمازخانه ای نباید تبدیل به کلاس درس شود.

رئیس اداره گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تاکید کرد: حتی کمبود فضای فیزیکی نیز نباید بهانه ای برای تبدیل کردن نمازخانه ها به کلاس درس باشد و از هم اکنون برای اجرای این طرح در مدارس برنامه ریزی جامعی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه باید قرائت نماز اول وقت در سطح مدارس و در بین نوجوانان و جوانان فرهنگ سازی و نهادینه شود، تصریح کرد: در این راستا مسئولان به گونه ای برنامه ریزی کنند که نمازخانه بهترین مکان در مدرسه انتخاب شود.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: برای مجهز شدن تمام مدارس استان به نماز خانه باید مدارس فاقد نماز خانه و یا نمازخانه های فاقد تجهیزات از جمله فرش قبل از آغاز سال تحصیلی شناسایی و به این نهاد برای تجهیز معرفی شوند.

رئیس اداره گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از عزاداری 19 هیئت مذهبی دانش آموزی در دهه اول محرم در سطح استان خبر داد و گفت: همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده دو هزار و 300 دانش آموز زائر اولی به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.