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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

مدارس خراسان جنوبی به نمازخانه تجهیز شوند

مدارس خراسان جنوبی به نمازخانه تجهیز شوند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از تجهیز تمام مدارس استان به نمازخانه در سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حسینی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی معاونین پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان، اظهارداشت: در راستای گسترش فرهنگ نماز در بین دانش  آموزان تجهیز نمازخانه های مدارس و شناسایی مدارس فاقد نمازخانه برای سال تحصیلی جدید در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

وی با اشاره به تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تصریح کرد: هدف اصلی این سند تحول در قرائت قرآن و اقامه نماز در بین دانش آموزان و فرهنگیان است.

حجت الاسلام حسینی همچنین به برگزاری طرح سه، سه، شش در سطح مدارس، بیان کرد: در راستای اجرای این طرح با توجه به اهمیت نمازخانه در مدارس، هیچ نمازخانه ای نباید تبدیل به کلاس درس شود.

رئیس اداره گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تاکید کرد: حتی کمبود فضای فیزیکی نیز نباید بهانه ای برای تبدیل کردن نمازخانه ها به کلاس درس باشد و از هم اکنون برای اجرای این طرح در مدارس برنامه ریزی جامعی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه باید قرائت نماز اول وقت در سطح مدارس و در بین نوجوانان و جوانان فرهنگ سازی و نهادینه شود، تصریح کرد: در این راستا مسئولان به گونه ای برنامه ریزی کنند که نمازخانه بهترین مکان در مدرسه انتخاب شود.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: برای مجهز شدن تمام مدارس استان به نماز خانه باید مدارس فاقد نماز خانه و یا نمازخانه های فاقد تجهیزات از جمله فرش قبل از آغاز سال تحصیلی شناسایی و به این نهاد برای تجهیز معرفی شوند.

رئیس اداره گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از عزاداری 19 هیئت مذهبی دانش آموزی در دهه اول محرم در سطح استان خبر داد و گفت: همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده دو هزار و 300 دانش آموز زائر اولی به مشهد مقدس اعزام خواهند شد. 

کد مطلب 1619056

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