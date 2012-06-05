به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی ظهر سه شنبه درچهارمین کارگاه آموزشی جنگ نرم بسیج اساتید کشور گفت: انقلاب اسلامی با رویکرد فرهنگی تغییرات زیادی در عرصه بین المللی ایجاد کرده است.

وی افزود: با عبور نظام از انقلاب سازی در مرحله نظام سازی، جامعه سازی، دولت سازی و تمدن سازی هستیم.

شعبانی اظهار داشت: سه ماموریت اساسی بسیج اساتید توسعه قدرت نرم انقلاب و مقابله با جنگ نرم، کمک به کارآمدی نظام و تحقق اهداف انقلاب و جهاد علمی و تحول در نظام انسانی است.

وی در ادامه به بیان اهداف برگزاری این کارگاه پرداخت و گفت: تربیت نیروهای متخصص هوشمند و نخبه دانشگاهها متناسب با ضروریات و نیازهای انقلاب، عمق بخشی انقلاب در دانشگاه های کشور و عملیاتی کردن رهنمورد های مقام معظم رهبری، ارتقای توانمند سازی تئوریک اساتید جنگ نرم و در پایان فراگیری مهارت تحلیل برآورد جنگ نرم متناسب با محیط از مهمترین اهداف این کارگاه سه روزه است.

مسئول معاونت بررسی وتحلیل سازمان بسیج اساتید کشور در ادامه گفت: از فرماندهان جنگ نرم نیز ارتقای توانمندی فکری و قدرت تحلیل سیاسی، تعمیق معرفت و بصیرت سیاسی در جهت رشد و تعالی، موضع گیری صحیح و به هنگام در قال تحولات جامعه، توجه و هدایت سیاسی اساتید مستعد سیاسی، تولید علم و دانش مورد نیاز انقلاب و نظام اسلامی، تربیت و تکثیر فرهیختگان، خبرگان و نخبگان سیاسی انتظار می رود.

در ادامه نیز قربان عباسی رئیس دانشگاه گلستان گفت: افکار عمومی و رسانه ها که دشمن از آن به شدت استفاده می کند توسطنخبگان و مستعدان چرخانده می شود.

وی افزود: امروز از دانشگاه در کنار مسایل فناورانه، مسایل سیاسی نیز انتظار می رود.