23000 نوآموز در کردستان ارزیابی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمدی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان در بدو ورود به دبستان در سنندج اظهار داشت: پیش بینی می شود در این طرح 23 هزار نوآموز در سطح استان کردستان ارزیابی شوند.

وی با اشاره به اینکه این طرح در سراسر استان کردستان در دست اجراست، افزود: کودکانی که شش سال تمام دارند می توانند برای ارزیابی سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی تا پایان خرداد ماه سال جاری به پایگاه های سطح شهرها و روستاهای این استان مراجعه کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان ادامه داد: ارتقاء سطح سلامت کودکان در جامعه، پیشگیری از بیماری ها، ساماندهی دانش آموزان در مدارس سطح استان و جلوگیری از افت تحصیلی نوآموزان از اصلی ترین اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.

صمدی بیان کرد: در سال جاری در سطح استان 15 پایگاه راه اندازی شده است که چهار پایگاه در سنندج، دو پایگاه در مریوان، دو پایگاه در سقز و ما بقیه شهرستان ها هر کدام یک پایگاه طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموز در دسترس مردم قرار دارد.

وی یادآور شد: در مناطق کوچک همچون موچش و کلاترزان نیز پایگاه های طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی به صورت سیار هر روزه دایر می شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با اشاره به اهمیت طرح سنجش بینایی، شنوایی و معاینات پزشکی کودکان گفت: روزانه 40 نوآموز در پایگاه ها حضور پیدا می کنند و شناسنامه سلامت دریافت می کنند.

صمدی ادامه داد: در سال گذشته 21 هزار و 868 نوآموز مورد ارزیابی قرار گرفتند که این امر عامل ارتقاء سلامت کودکان و سطح آموزش نوآموزان در سطح استان شد.

وی با بیان این مطلب که طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان به مدت دو ماه در سطح استان ادامه دارد، بیان کرد: کودکانی که تا پایان خرداد ماه نتوانند در پایگاه های سنجش حضور پیدا کنند در شهریور ماه سال جاری فراخوانی تحت عنوان لکه گیری داده می شود و حضور نوآموزانی که از طرح بازمانده اند، الزامی است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان یادآور شد: معرفی نامه محل تحصیل نوآموز، داشتن یک قطعه عکس، اصل شناسنامه و کارت واکسناسیون نوآموزان مدارک لازم برای سنجش است.

طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان با همکاری آموزش و پرورش استان کردستان و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام می شود.