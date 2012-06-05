اعزام دو قایقران همدانی به مسابقات بین المللی آلمان/ فوتبالیست همدانی در راه ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، دو قایقران جوان همدانی در ترکیب تیم ملی قایقرانی کشورمان عازم مسابقات بین المللی کشور آلمان شدند.

تیم های ملی آبهای آرام جوانان بانوان و مردان کشورمان در مجموع با ترکیب 18 قایقران به منظور شرکت در مسابقات بین المللی بوخوم راهی آلمان شد.

براین اساس، نرگس خدابنده لو قایقران جوان همدانی در ترکیب تیم 12 نفری بانوان اعزامی به این مسابقات قرار دارد.

همچنین محمد ولدی دیگر قایقران همدانی در ترکیب شش نفری مردان اعزام به این مسابقات قرار گرفت.

رقابت های بین المللی آلمان قرار است از فردا چهارشنبه در شهر بوخوم برگزار شود.

دو چرخه سواران همدانی قهرمان مسابقات چهارجانبه کشور شدند

مسابقات دوچرخه سواری تریال چهار جانبه کشور با قهرمانی دوچرخه سواران همدانی به پایان رسید.

بر اساس این گزارش، دوچرخه سواران همدانی در این مسابقات چهار جانبه تریال عنوان قهرمانی رده های سنی جوانان و بزرگسالان را کسب کردند.

در این رقابت ها که به مناسبت میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به میزبانی همدان برگزار شد، 40 دوچرخه سوار از استان های تهران، مرکزی، همدان و شهرستان ملایر رقابت داشتند.

در پایان این مسابقات و در رده سنی بزرگسالان جواد رحیمی از همدان مقام نخست را کسب کرد، احسان فاتحی از تهران دوم شد و عباس رحیمیون از همدان در جای سوم ایستاد.

در رده سنی جوانان نیز مهدی برنوس از همدان در جایگاه نخست ایستاد، میلاد نوری از ملایر عنوان دوم را کسب کرد و مهدی خضریان دیگر دوچرخه سوار همدانی بر سکوی سوم قرار گرفت.

هیئت شمشیربازی همدان در کشور برتر شد

از سوی فدراسیون شمشیربازی کشورمان، هیئت شمشیربازی استان همدان در بین استان های کشور برتر شد.

بر اساس این گزارش، در پایان نشست سالانه فدراسیون شمشیر بازی که به منظور بررسی عملکرد هیئت های استان ها در سال 90 انجام شد، هیئت شمشیربازی همدان به عنوان یکی از هیئت های برتر کشور معرفی شد.

در این نشست، علی سماواتی شریف رئیس هیئت شمشیر بازی استان همدان با دریافت تقدیرنامه از سوی فضل‌الله باقر زاده رئیس فدراسیون شمشیربازی کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

صادق اسدی قهرمان مسابقات شطرنج جام امام علی همدان شد

مسابقات شطرنج سریع گرامیداشت ولادت با سعادت امیر المومنین علی (ع) در همدان با قهرمانی صادق اسدی پایان یافت.

بر اساس این گزارش، در این مسابقات 22 شطرنجباز در هفت دور به روش سوئیسی به مدت یکروز در خانه شطرنج همدان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات صادق اسدی با هفت امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت، میلاد شهابی با پنج امتیاز دوم شد و جلال جوادی با همین تعداد امتیاز و پوئن شکنی کمتر برسکوی سوم ایستاد.

در رده سنی زیر 14 سال نیر نشمیل کلوندی به مقام قهرمانی دست یافت.

معرفی نفرات برتر دو پیاده روی استان همدان

نفرات برتر دومین دوره مسابقات دو پیاده روی پیشکسوتان استان همدان معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، این رقابتها صبح امروز با حضور 20 نفر در ردههای سنی مختلف در پیست دوومیدانی مجموعه ورزشی قدس همدان برگزار شد.

در پایان در دو 10 کیلومتر گروه سنی 35 تا 41 سال زاهد پهلوانی، در دو پنج کیلومتر گروه سنی 43 تا 77سال به بالا حمزه نوروز زاده، ارسلان کرمان، سیدحسن حسینی و رحیم سعید زاده به عنوان نفرات برتر رده سنی خود معرفی شدند.

در پیاده روی پنج کیلومتر رده های سنی 35 تا 69 سال نیز عباس مولایی، محمد دلیران، احمد رادمان و جعفری به برتری رسیدند.

صادق گودرزی راهی لندن می شود

از سوی رسول خادم، مدیر تیم‌های ملی و امور فنی، ترکیب تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد برای حضور در رقابت‌های المپیک 2012 لندن اعلام شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به آغاز رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک لندن از 15 مرداد ماه و طبق وعده قبلی ترکیب تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد، 60 روز مانده به این مسابقات اعلام شد.

در این ترکیب و در تیم‌ کشتی آزاد ایران، صادق گودرزی کشتی گیر استان همدان در وزن 74کیلوگرم نماینده این استان در المپیک خواهد بود.

فوتبالیست همدانی در راه ایتالیا

فوتبالیست جوان همدانی برای حضور در مسابقات فوتبال زیر 22 ساله های آسیا با نظر علیرضا منصوریان سرمربی تیم ملی در فهرست تیم ملی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، علیرضا منصوریان سرمربی تیم ملی زیر 22 سال برای اردوی این تیم در ایتالیا از 26 بازیکن دعوت کرد.

براین اساس، مرتضی تبریزی هافبک جوان تیم پاس همدان به اردوی آماده سازی ایتالیا حضور می یابد و در مسابقات زیر 22 سال آسیا به میزبانی مالزی شرکت می کند.

تیم ملی زیر 22 سال ایران 20 خردادماه، تهران را به مقصد فلورانس ترک خواهند کرد و پس از انجام یک بازی دوستانه مقابل تیم ملی زیر 23 سال ایتالیا، 26 خرداد ایتالیا را برای شرکت در مسابقات مقدماتی زیر 22 سال آسیابه مقصد کوالالامپور ترک می‌کنند.

کشتی‌گیر همدانی در فهرست مسابقات جام پیروزی ترکیه

در لیست نفرات اعزامی به مسابقات جام پیروزی ترکیه یک کشتی‌گیر از همدان حضور دارد.

در تیم اعزامی کشتی آزاد کشور "مرتضی فرزین‌فر" کشتی‌گیر نوجوان استان در وزن 42 کیلوگرم حضور دارد.

کشتی‌گیران نوجوان کشورمان پیش از شرکت در رقابت‌های بین‌المللی جام پیروزی ترکیه در کلاس آموزش داوری شرکت کردند.

این مسابقات در رده سنی نوجوانان روزهای 19 تا 21 خردادماه در شهر گوش آداسی برگزار می‌شود.

تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان خود را برای شرکت در رقابت‌های آسیایی قرقیزستان در تیرماه و جهانی آذربایجان در شهریور ماه آماده می‌کند.

دو همدانی در لیست تیم ملی زورخانه‌ای کشور قرار گرفتند

پس از دو روز رقابت نزدیک و دیدنی در جزیره کیش اعضای تیم ملی زورخانه‌ای شناخته شدند که در لیست این نفرات نام دو ورزشکار همدانی دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش، این رویداد دو روزه در سه بخش مسابقه‌ای، نمایشی و رکوردگیری برگزار شد و در این مسابقات و در بخش مسابقه‌ای رشته کباده، وهاب احمدپور از همدان مقام دوم را کسب کرد.

در رشته کباده بخش نمایشی نیز وهاب احمدپور از همدان رتبه نخست را به دست آورد و حسین بشیری دیگر ورزشکار همدانی در جایگاه دوم ایستاد.

در بخش رکوردگیری رشته کباده نیز وهاب احمدپور از همدان توانست مقام قهرمانی را کسب کند.