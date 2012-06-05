اجرای ۶ پروژه حفاظت از محیط زیست با محوریت دانشگاهها

به گزارش خبرنگارمهر، زکریا یازرلو در نشست هم‌اندیشی همکاری‌های علمی پژوهشی سازمان محیط زیست با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از انعقاد 6 طرح کلان ملی با همکاری وزارت علوم خبر داد و گفت: امکان یکپارچه‌سازی انبوهی از طرح‌ها در این سازمان فراهم شده و متناسب با ظرفیت دانشگاهها اقداماتی انجام می‌گیرد.



یازرلو اظهار کرد: پایش، حفاظت و احیای زیست بومی پهنه‌های آبی خلیج ‌فارس، دریای عمان و دریای خزر با محوریت دانشگاه تهران با اعتبار 38 میلیارد تومان و به مدت 5 سال صورت می گیرد. همچنین کاربرد فناوریهای نوین در حوزه محیط زیست با محوریت این دانشگاه به مدت پنج سال با اعتبار 15 میلیارد تومان انجام می‌ شود.



وی پایش کیفی، حفاظت و مدیریت آلاینده‌های آب، خاک و هوای ایران با محوریت دانشگاه علم و صنعت ایران و اعتبار 23 میلیارد تومان به مدت پنج سال را از دیگر طرح‌ها عنوان کرد.



یازرلو با اشاره به سومین طرح کلان ملی پایش، حفاظت و احیای تنوع زیستی ایران، گفت: این طرح با محوریت دانشگاه شهید بهشتی به مدت 5 سال و با 35 میلیارد تومان اعتبار انجام می شود.



معاون آموزشی پژوهشی محیط زیست با اشاره به طرح کلان ملی توسعه و ارتقای فرهنگ زیست‌ محیطی با هدف مشارکت مردم در حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: این طرح با محوریت دانشگاه پیام نور و با اعتبار 10 میلیارد تومان به مدت 5 سال صورت می‌گیرد.



به گفته وی، طرح کلان ملی مطالعه، بررسی و مدیریت ریزگردها با محوریت دانشگاه شهید چمران اهواز نیز از منابع ملی در خصوص ریزگردها توسط دولت تأمین اعتبار می‌شود.



امضا و مبادله قرارداد 6 طرح کلان ملی محیط زیست و وزارت علوم

در این نشست تفاهمنامه همکاری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان محیط زیست با امضای وزیر علوم و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست به امضا رسید.



همچنین قراردادهایی میان معاون پژوهشی وزارت علوم و معاون پژوهشی آموزشی سازمان محیط زیست منعقد شد که در نشست هم‌اندیشی همکاریهای علمی پژوهشی سازمان محیط زیست با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امضا رسید.



نشست هم‌اندیشی همکاریهای علمی پژوهشی سازمان محیط زیست با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالن همایش بین‌المللی سازمان محیط زیست در پارک پردیس در حال برگزاری است.