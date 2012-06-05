روند اجرای پروژه های عمرانی در اندیشه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کاویانی در پی بازدید از اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت بلوار آزدای واقع در فاز 3 (حد فاصل چهار راه میلاد و چهار راه شهرداری) اظهار داشت: عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر اندیشه از جمله اقدامات شهرداری در سال جاری بوده که هم اکنون این عملیات در فازهای 2، 3، 4 و 5 اندیشه با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی همچنین به پیشرفت فیزیکی 35 درصدی عملیات ساخت و اجرای بوستان های شهید احمدی روشن و آزادگان اشاره کرد و گفت: در راستای افزایش سرانه فضای سبز و یاد و خاطره دانشمند هسته ای کشورمان (شهید مصطفی احمدی روشن) و نیز با توجه به اینکه از سوی استانداری تهران، شهرداری اندیشه بعنوان شهرداری نمونه استان در توسعه و نگهداری فضای سبز انتخاب گردیده است، بنا بر این وظیفه ما در این راستا بسیار سنگین تر از قبل شده و توقع شهروندان عزیز از مدیران شهرداری بیش از پیش خواهد شد.

تشدید رسیدگی به امور شهری در قدس

در راستای تنظیف سراسری معابر این ناحیه پاکسازی و رفت و روب، خیابان ها، لایروبی نهرها و و نصب پل های فلزی از جمله اقداماتی است که هم اکنون در حال اجرا می باشد که طی آن کارگران خدمات شهری با تشکیل اکیپهای چند نفره، پاکسازی زمینهای خالی ابتدای کوچه مشتاق در خیابان طالقانی سرخه حصار، پاکسازی زمینهای خالی کارخانه آسفالت و کوچه های مجاور، پاکسازی و لایروبی خیابان سلیم، لایروبی کانال خیابان توسعه، لایروبی نهر خیابان سردار جنگل، لایروبی نهر سی متری شورا روبروی تخته سنگی، لایروبی نهر و پل عرضی ابتدای فراز یکم، لایروبی و پاکسازی نهرهای خیابان استاد شهریار، پاکسازی خیابان آزادگان یکم، دوم، 12 متری بسیج، خیابان شایان و اطراف کارخانه آسفالت، نهرهای بلوار امام حسین(ع)، خیابان 9 دی، سلیم و کوچه نور انجام شد.



جلوگیری از حفاری غیرمجاز در خیابان کاشانی، جمع آوری پل فلزی غیرمجاز در خیابان بهاران، جنب مصالح فروشی سلیمانی، نصب یک عدد فنس توری بر روی نهر عرضی ابتدای خیابان رضوان چهارم و خیابان 30 متری شورا با همکاری امداد 137 از دیگر کارهای صورت گرفته توسط واحد خدمات شهری و امداد 137 شهرداری منطقه است.