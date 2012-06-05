صدای رادیو در آبدانان شنیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند در این زمانه جای بسیاری از رسانه ها را تلویزیون تنگ کرده است اما همچنان رادیو به کار خود ادامه می دهد و دوستداران خاص خود را دارد که از آن لذت می برند شاید رادیو رونق سابق را نداشته باشد اما همچنان عده ای از دیروز و امروز روزگار خود را با او سپری می کنند.

در آبدانان استان ایلام از 14 شبکه رادیو تنها پنج شبکه قابل دریافت است که آن نیز با مشکلاتی همراه است.

شبکه پیام، معارف و جوان گاهی قطع است و گاهی همراه با خش خش و صدای ناصاف و آزار دهنده از موج اف - ام دریافت می شود آدمی را به یاد دوران اولیه رادیو در ساختمان بی سیم (ارگ تهران ) می اندازد و هر از چند گاهی به طور کامل قطع می شوند و تا مدتها هم کسی سراغی از وصل آنها نمی گیرد و تازه این شبکه ها فقط در سطح شهرستان آبدانان آن هم در نزدیکی دکل های فرستنده قابل دریافت هستند و بماند در روستاها که خبری از رادیو نیست.

کریم باقری از شهروندانی است که عشق ویژه ای به رادیو دارد در این باره می گوید: بعضی مواقع صدای زوزه اعصاب خرد کن از موج اف – ام شنیده می شود که ما را از گوش دادن به رادیو به کل پشیمان می کند.

وی ادامه می دهد: من که اوقات خود را با گوش دادن به رادیوهای پیام، فرهنگ، جوان و ورزش تنظیم کرده ام این مدتی است که این رادیوها قطع هستند و موجب سردرگمی من شده است و انگار چیز با ارزشی گم کرده ام.

وی در مورد پیگیری این عشق خود به ما می گوید: چندین بار به مسئولان فنی دکل های آبدانان این مشکل را گفته ام اما دریغ از اقدام و رسیدگی.

وی در پایان می گوید: هرچند در حسرت شنیدن صدای رادیو آوا و رادیو گفتگو هستم امید است که به صدای دل ما کسی گوش دهد.

شاید کسی باشد برای این دوست داشتنی ترین ابزار دنیای مدرن در شهر ما دل بسوزاند و کاری بکند هرچند به نظر می رسد که در این شهرستان رادیو چیزی پیش پا افتاده و عقب مانده تلقی می شود ولی می دانیم که هیچ چیز جای لذت گوش دادن به رادیو، بوی کاغذ، حس ورق زدن روزنامه و کتاب را در این دنیا نمی گیرد.