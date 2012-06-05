قاتلان نیروهای ائتلاف بدون محاکمه آزاد می شوند/رشوه بلای جان ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در گزارش خود می نویسد: افسران آمریکایی مستقر در ولایت غزنی افغانستان اعلام کرده اند که در چندین مورد نتوانسته اند از آزادی افرادی که اسناد زیادی برای محکوم کردن آنها در دست داشته اند جلوگیری کنند.

این افراد از فرماندهان طالبان و یا افرادی بوده اند که به اتهام ساخت بمب برای کشتن نیروهای ائتلاف بازداشت شده بودند اما با پرداخت رشوه به مقامات محلی افغانستان توانسته اند از حبس آزاد شوند.

به گفته نظامیان آمریکایی، این افراد نه بر اساس پشت سرگذاشتن یک روند قضایی و یا به عنوان بخشی از روند صلح آزاد شده اند، بلکه با پرداخت رشوه هایی که معادل هزاران پوند بوده توانسته اند آزادی خود را بدست بیاورند.

در همین رابطه یکی از مقامات سابق اطلاعاتی افغانستان در گفتگو با دیلی تلگراف آزاد شدن افراد با پرداخت رشوه را تائید و اعلام کرده که این کار برای مدتی امری مرسوم در افغانستان بوده است.

به نوشته دیلی تلگراف، نیروهای طالبان توانسته بودند در سالهای اخیر کنترل غزنی را در دست گرفته و قوانین خود را در این ولایت پیاده کرده و حتی مقامات آن را نیز تغییر دهند و بدین ترتیب با آزادی عملی که داشتند اقدام به حمله به کاروان های نظامی می کردند که در حد فاصل کابل-قندهار در تردد بودند.

اما در تابستان گذشته آمریکا چتربازان لشکر هشتاد و دوم هوابرد خود را به این ولایت اعزام کرد تا ضمن کمک به نیروهای دولتی، امنیت را نیز در این ولایت برقرار کنند.

برهمین اساس از زمان اعزام این نیروها به غزنی تا کنون، هفت نظامی آمریکایی کشته شده اند که اغلب آنها در اثر انفجار بمب های دست سازی بوده که در کنار جاده کار گذاشته شده بودند.

در همین راستا تعدادی از رهبران شورشیان و افراد فعال در امر ساخت بمب در غزنی بازداشت شدند و از آنها مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره کشف شد و همین امر موجب کاهش ناآرامی های غزنی گشت. نظامیان آمریکایی اسناد قابل توجهی از دست داشتن این افراد در حمله به نیروهای ائتلاف جمع آوری کرده بودند، اما مقامات محلی این اسناد را نادیده گرفته و اقدام به آزاد کردن افراد بازداشت شده کرده اند.