تصویری تکان دهنده از تأثیر نور آفتاب روی صورت یک راننده بازنشسته

به گزارش خبرگزاری مهر، جنیفر گوردن متخصص بیماریهای پوستی دانشگاه نورث وسترن که مورد این راننده کامیون بازنشسته 69 ساله را گزارش کرده است، گفت: وی قسمت اعظم زندگی خود را به عنوان راننده کامیون فعالیت کرده و هرگز از کرم ضد آفتاب استفاده نکرده است، ما اعتقاد داریم که قرارگیری یک سمت صورت این مرد در مقابل نور آفتاب موجب ایجاد این صدمه شده است.

اشعه ماوراء بنفش A که از نور خورشید ساطع می شوند به سادگی می تواند از شیشه پنجره و حتی لباس های سبک عبور کند. این اشعه ها می تواند صدمات عمیقی روی پوست ایجاد کنند و بافتهایی را چون کلاژن و الاستین از بین ببرد.

گوردن یادآور شد: این نور موجب می شود که شما تأثیر پیر شدن را روی صورت مشاهده کنید، چروکها روی صورت ظاهر می شوند و این صدمات به خوبی روی پوست قابل مشاهده می شود.

راننده بازنشسته کامیون که تأثیر تابش نور خورشید پیری زودرس را برای نیمی از صورتش به همراه آورده است

عکس این بیمار در تصویر که پس از سوالهای متعدد نوه اش درباره یک طرف صورتش به ستوه آمده و به دکتر گوردن مراجعه کرده نشان می دهد که این هیچ نشانه ای از سرطان پوست در این فرد دیده نمی شود اما وی باید به دقت در آینده سلامتی خود را کنترل کند.

براساس اظهارات این متخصص پوست، بهترین راه پیشگیری از سرطان پوست و همچنین پیری زودرس پوست استفاده از کرم ضد آفتاب است.

آکادمی آمریکایی امراض پوستی استفاده از ضدآفتابهایی که دست کم دارای شاخص محافظ خورشید (SPF) بیش از 30 باشند را توصیه کرده است تا بتواند از پوست در مقابل اشعه های ماوراء بنفش A و B محافظت کند.

اشعه های ماوراء بنفش B نخستین علت آفتاب سوختگی است، اما این اشعه ها از پنجره شیشه ای عبور نمی کنند، درحالی که اشعه های ماوراء بنفش A حتی در روزهای ابری نیز وجود دارند و 80 درصد اشعه های ماوراء بنفش از ابرها عبور می کنند.

از این رو توصیه شده است که به صورت روزانه و حتی در روزهای زمستانی از ضدآفتاب استفاده کنید.

براساس اظهارات گوردن، آنچه که از این عکس می توان فراگرفت این است که شما هرگز از نور خورشید در امان نیستید.

اشعه های ماوراء بنفش محدوده ای از طیف نور خورشید هستند که پس از طی میلیونها کیلومتر از خورشید به ما می رسد. این قسمت از نور خورشید در محدوده بینایی انسان نیست و نمی توانیم آن را ببینیم به همین خاطر به آن نور تاریک نیز می گویند.

این اشعه خود به سه دسته UV-A,UV-B,UV-C تقسیم می شود.