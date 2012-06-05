به گزارش خبرنگار مهر، صبا با گشایش نمایشگاه گروهی از آثار هنرمندان چاپ دستی با عنوان «چاپ، دستی، امروز» روایتی جدید از این هنر کهن را با زبان هنر معاصر بر روی دیوار برده تا علاقه مندان نظاره گر سیر تکامل این شاخه هنری در ایران شوند.



نگارخانه خیال با گشایش نمایشگاه گروهی "چاپ دستی، امروز" میزبان 110 اثر از 36 هنرمند معاصر شد که با حضور هنرمندان به نام این شاخه هنری رونقی دیگر یافت.



در این نمایشگاه می توان شاهد آثاری بود که با تکنیک های متنوعی از جمله حکاکی نقاشی، حکاکی چوب، سیلک اسکرین، فتو اسکرین، اچینگ، آکواتینت، درای پوینت، کالکوگرافی، مزوتینت خلق شده‌اند.



آثاری که در میان نام هنرمندان آنها می توان شاهد اسامی همچون ثمیلا امیر ابراهیمی، رضا بانگیز، عبدالحمید پازوکی، ابراهیم حقیقی، مهرداد خطایی، همایون سلیمی، بهزاد شیشه گران، پروین هانی طبایی، جلال الدین سلطان کاشفی، بابک گرمچی، حسین والامنش، احمد وکیلی، رضا هدایت و ... بود.



فیگورهای انتزاعی، پرتره، نمادها و سمبل هایی که شاید شبیه آنها را در مهرها سراغ داشته باشیم بیشترین موضوع کارها را به خود اختصاص داده اند.



چاپ های روی فلز که بخش عمده ای از این نمایشگاه را به خود اختصاص داده اند، خطوط پویا و گوناگون را با پاساژهای آهنگین ترکیب نموده تا بتوانند سطوحی غنی را بوجود آورند که نشانگر داستان درگیری های هنرمند با کلیشه و موضوع مربوطه باشد.

در بسیاری از چاپ ها، نور عنصر گیرا و جذاب است که از آن برای تبدیل موضوع از یک مفهوم عادی و معمولی به عنصری والا، تحسین برانگیز و اسرار آمیز استفاده شده. کیفیت های گرافیکی و نقاشانه ای که در چاپ های ریلیف و سریگرافی دیده می شود به این نمایشگاه توازن داده و طیف گسترده و کاملی را که چاپگران معاصر ایرانی بدان دست یافته اند آشکار می کند.



در نمایشگاه گروهی "چاپ دستی، امروز" از هر هنرمند سه اثر به نمایش گذاشته شده که به نوعی نشان دهنده روند کار هنری اوست. هنرمند با تکنیک های مختلف چاپ به هر موضوعی پرداخته و دغدغه های ذهن خود را بر روی بوم آورده و به مخاطب خود ارائه کرده است.



چاپ های دستی که از جمله کهن‌ترین هنرهاست جایی برای مطرح شدن در بین هنرهای تجسمی ندارد. این درحالی است که برگزاری نمایشگاه های گروهی که توجهات را به سوی چاپ دستی می کشاند می‌تواند تاثیر بسزایی در معرفی این شاخه هنری داشته باشد.



بسیار نیکوست که استادان این حوزه در کنار هم جمع شده اند و در نمایشگاهی گروهی که در سطح بسیار خوب برگزار شده، تکنیک های گوناگون را در حوزه چاپ دستی در معرض دید علاقه مندان قرار داده اند. این مهم می تواند از نظر فرهنگی و ارزش های اجتماعی تاثیر بسزایی در آینده داشته باشند ولی نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت تبدیل شدن یکی از مراکز مهم هنری کشور به یک منبع درآمد است.



به نظر می رسد موسسه صبا که در روزگاران نه چندان دور محلی برای گردهمایی‌ها و همایش‌ها مهم هنری بود جایگاه خود را به یک گالری فروش آثار تغییر داده است.

علاقه‌مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی ، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مراجعه کنند. این نمایشگاه تا اول تیر همه روزه بجز ایام تعطیل، از ساعت 10 لغایت 19، میزبان عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.