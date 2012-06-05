چوب و کاغذ مازندران برای حفظ محیط زیست 15 میلیارد هزینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل روغنی گلپایگانی ظهر سه شنبه در همایش نقش شوراها و دهیاران در صیات از محیط زیست در شرکت صنایع چوب و کاغذ استان اظهار داشت: سالانه حدود سه میلیون نفر بر اثر الودگی زیست محیطی به کام مرگ دچار می شوند و باید به این موضوع توجه بیشتری شود.



وی به اهداف شرکت صنایع چوب و کاغذ استان اشاره کرد و گفت: حفظ و احیای بهره برداری و اصولی از جنگل های شمال کشور، کاهش وابستگی کشور به واردات کاغذ، حفظ و افزایش تنوع گونه های جنگلی و جوان سازی جنگلهای استان از جمله مهمترین برنامه این شرکت است.



مدیرعامل شرکت صنایع چوب کاغذ استان گفت: براساس نشانه گذاری منابع طبیعی که بر درخت های پیر نشانه گذاری می شود و هر درختی که قطع می کنیم حدود 10 اصله نهال جایگزین یک درخت قطع شده می کنیم.



روغنی با اعلام اینکه شرکت صنایع چوب استان حدود 150 هزار هکتار عرصه جنگلی شمال را در اختیار دارد افزود: در سال گذشته حدود 32 میلیون اصله نهال بین مردم توزیع شده است.



وی افزود: این شرکت توانسته است حدود 1200 هکتار جاده جنگلی در جنگل های شمال احداث کند.

روغنی گفت: در سال گذشته میزان تولید که 175 هزارتن بوده توانستیم به 190 هزار تن برسانیم که حدود 15 درصد افزایش تولید داشته ایم.



وی با بیان اینکه سالانه حدود دو میلیون تن کاغذ درکشور مصرف می شود افزود: 18 درصد کاغذ کشور را شرکت صنایع چوب مازندران تولید می کند.