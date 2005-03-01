بازيكنان تيم ملي واليبال چگونه انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" بازيكنان دعوت شده براي حضوردرپيكارهاي ورزشي كشورهاي اسلامي ( فروردين ماه درجده عربستان) تمرين خواهند كرد. روز17 اسفند ماه زمان حضورملي پوشان در اردوي آمادگي تيم ملي خواهد بود.

درفهرست اعلام شده ازسوي پارك چند نكته قابل بحث وجود دارد وآن اينكه معيار دعوت بازيكنان چه بود، آمادگي يا پشتوانه وسابقه بازيگري؟ وقتي كه عبادي وقاسميان خط مي خورد، اما بازيكناني كه دربيشترفصل ذخيره بودند ويا ازنظر آمادگي بدترين شرايط را پشت سرگذاشته اند، فراخوانده مي شوند، اين پرسش مطرح مي شود كه اصل قضيه ازكجا آب مي خورد؟ چرا سعيد رضايي واحسن شيركوه دعوت شدند؟ وچراهاي ديگر!!

بهرروي حضورچهره هاي جوان وجديد همانند مهران زارع، داود مقبلي، رامين بابايي، مجتبي عطارومحسن عندليب را مي توان ازنكات مثبت ديدگاه جديد كادرفني تيم ملي واليبال كشورمان به حساب آورد.

دعوت شدگان عبارتند از:

پاسورها: اميرحسيني، عليرضا بهبودي ومحمد شريعتي

سرعتي زنها: محمد منصوري، عليرضا نادي، داود مقبلي ومهران زارع

آبشارقدرتي: پيمان اكبري، اميرمنظمي، محمد تركاشوند ورامين بابايي

قطرپاسور: بهنام محمودي، مهدي بازارگرد ومحسن عندليب

ليبروها: فرهاد ظريف، مجتبي عطار