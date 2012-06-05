تبدیل منطقه شکار ممنوع حوض سلطان قم به منطقه حفاظت شده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علی رکنی ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ‌ محیط زیست استان قم در حال پیگیری جهت تبدیل منطقه شکار ممنوع حوض سلطان به مساحت ۳۸ هزار هکتار به منطقه حفاظت شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست در حال بررسی مناطق مختلف استان جهت شناخت مناطق مختلف قم است افزود: از آنجایی که استان قم دارای مناطق مختلف است در نتیجه باید همه مناطق شناسایی شود تا بتوان به خوبی پس از بررسی ظرفیت طبیعی به حفظ حیات وحش و حفظ زیستگاه‌های آن‌ها پرداخت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: هر آنچه که در طبیعت وجود دارد هم دارای نفع و هم دارای زیان است و لازم است همه فواید و زیان‌ها شناسایی شود تا بتوان آن‌ها را بکار گرفت.

پیگیری جهت تبدیل منطقه حفاظتی کهک به منطقه شکار ممنوع

وی گفت: سازمان محیط زیست اقدامات لازم را در خصوص ارتقاء سطح حفاظتی کهک، کهندان و دشت مسیله انجام داده است تا این مناطق را تبدیل به مناطق شکار ممنوع کند و علاوه بر آن این مناطق در سراسر کشور شناخته شود.

رکنی بیان کرد: پیشنهاد ثبت دریاچه نمک و دریاچه حوض سلطان در سطح کشور داده شده است که در صورت مساعدت این اقدام انجام خواهد گرفت.

راه اندازی سایت پرورش آهووی گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست استان قم به راه اندازی سایت پرورش آهو به منظور تکثیر و پرورش آهو اقدام کرده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی از راه اندازی این سایت این است که در کوه آله به تکثیر و پرورش آهو پرداخته شود تا زیستگاه‌ها به شرایط پیشین خود بازگردند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم اضافه کرد: در گذشته تخریب زیستگاه‌ها انجام شده است و در نتیجه گونه‌های آهو در استان قم کاهش یافته است که باید برای بازسازی زیستگاه‌ها تلاش بسیاری شود.

راه اندازی مرکز تحقیقات زیست محیطیوی در خصوص راه اندازی مرکز تحقیقات زیست محیطی افزود: اکنون در حال واگذاری زمین هستیم و سعی شده است این فرایند سریع‌تر انجام شود تا پژوهش‌ها در سطح استان به شکل بسیار خوبی انجام شود.