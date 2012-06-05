به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر سه شنبه در دومین همایش پدران آسمانی که با حضور فرزندان و همسران شهید فریدونکنار برگزار شد، اظهار داشت: امروز ادامه راه و آرمان های امام (راحل)، پدر آسمانی تمامی شهدا و ملت مومن و انقلابی ایران اسلامی، بایست مورد اهتمام مجدانه همگان قرار گیرد.



وی با بیان اینکه این راه، راه عزت، تعالی و اقتدار توام با خشوع و خضوع انقلابی است، یاد آور شد: آرمان های والای شهیدان بایست ابتدا به دست یادگاران آن ها صیانت شود و به همین خاطر وظایف فرزندان و همسران شهدا در این رابطه خطیر و با ارزش است.



طاهایی با اعلام اینکه پس از شهادت مولای متقیان، حضرت علی (ع)، پرچم داری جبهه حق را امام حسن (ع) به عهده گرفت، عنوان نمود: بعد از ایشان نیز این بیرق را ابا عبد الله الحسین (ع)به دست گرفت و عاشورایی برپا ساخت که برای همیشه احرار عالم را از سرچشمه معرفت خویش سیراب کرد.



استاندار مازندران با اشاره به تقدیم 350 شهید به ساحت انقلاب اسلامی و 230 فرزند و یادگار این گلگون کفنان در این شهرستان،خاطر نشان ساخت: شهدا رمز ماندگاری و اقتدار معنوی ایران اسلامی هستند.



وی، همسران شهدا را اسوه ایثار و مقاومت دانست و گفت: این اسطوره های صبر به مثابه مقتدای شان حضرت زینب (س)، پیام شهدا را به گوش دل و جان یادگاران آنان القا کردند و این زمزمه های نورانی را ماندگار نمودند.



طاهایی افزود: فرزندان شهدا الهام بخش این حقیقت راستین اند که با وجود تربیت یافتگان مکتب شهدا، انقلاب اسلامی هرگز آسیب نخواهد دید و همواره پایدار خواهد ماند.



وی حفظ وحدت و همدلی را از آموزه های برجسته و ارزش مند شهدا دانست و بیان داشت: وحدت حول محور رهبری نظام و ولایت فقیه موجب صیانت دست آوردهای انقلاب خواهد بود.



طاهایی با اشاره به فرازی از فرمایشات نورانی امام (راحل) مبنی بر آن که، نگذارید انقلاب به دست ناهلان سپرده شود، یاد آور شد: این یک وصیت همیشگی و محوری برای حفظ انقلاب و آرمان های متعالی آن است.



استاندار تصریح کرد: تا زمانی که ارزش های الهی شهدا و امام شهدا در جامعه جاری و ساری باشد، انقلاب به نااهلان سپرده نخواهد شد.



در این همایش همسران و فرزندان شاهد، لوح تقدیر خود را به استاندار و برخی مسئولان حاضر در این مراسم اهدا کردند.