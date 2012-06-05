به گزارش خبرنگار مهر، جابر مجرد ظهر سه شنبه در بازدید از کارگاههای آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نمین عنوان کرد: رشته های تعمیر لوازم خانگی درجه یک، دریل کار و اره کاری از جمله های رشته هایی است که همزمان با آغاز فصل تابستان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نمین راه اندازی شد.

به گفته وی در مدت آموزشی شش ماهه اول سالجاری در رشته های تعمیر لوازم خانگی درجه یک و دریل کار و اره کاری با ظرفیت 16 نفر برای هر دوره در نوبت صبح خدمات آموزشی ارائه می شود.

این مسئول افزود: با توجه به نیازسنجی های انجام شده و در جهت ایجاد رشته های جدید آموزشی بر اساس سیاستهای سازمان رشته های دیگری نیز در آینده نزدیک در مرکزآموزش فنی و حرفه ای نمین راه اندازی خواهد شد.

رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای نمین از آغاز ثبت نام رایگان از شش رشته مهارتی در این مرکز خبر داد.

مجرد اعلام کرد: با توجه به شروع تعطیلات تابستانی و همچنین جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان رشته های مختلفی در قالب دو گروه خدمات و فنی شامل تعمیر آبگرمکن دیواری گازی، برق ساختمان، دریل کار واره کار، راسته دوز درجه یک، مشبک کار و کاربر نرم افزاراداری آموزش رایگان داده می شود.

وی اضافه کرد: جوانان جویای کار و علاقه مند برای ثبت نام در این دوره ها می توانند با همراه داشتن مدارک ثبت نام مورد نیاز از جمله تصویر کارت ملی و شناسنامه، دو قطعه عکس و تکمیل فرمهای ثبت نام و ضمانت نامه به آدرس شهرک سیمان واقع در خیابان تربیت شهر نمین مراجعه کنند.