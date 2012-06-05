برگزاری نشست نقد و بررسی 90/ برنامه تازه رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، تله فیلم "چهار شگفتانگیز" به تهیهکنندگی عباس رافعی و کارگردانی بهداد اوند امینی کلید خورد. تصویربرداری این فیلم از دو روز پیش در دانشگاه تهران اغاز شده است و صادق هاتفی و بیژن امکانیان بعد از سالها در این فیلم در کنار هم قرار گرفتند.
علیرضا محمودی، فیلمنامه "4 روز شگفتانگیز" را بر اساس کتاب رایحه مرگ از ایزاک آسیموف (که در ایران با نام آزمایش مرگ به چاپ رسید) نوشته است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دکتر پرویز فرجامی، استاد دانشکده شیمی که مدتی ست دچار رخوت و افسردگی شده، در آزمایشگاه جسد دانشجوی دکترایش سیاوش را پیدا میکند. پس از بازجوئیهای اولیه، افسر ویژه اگاهی فرجامی را تنها مظنون جنایت میداند.
- تصویربرداری "سکوت مادرانه" به سفارش بسیج صداوسیما و به تهیهکنندگی علیرضا ابوالقاسمینژاد در تهران شروع شد.
علیاصغر جعفری مشاور رئیس سازمان و رئیس بسیج صداوسیما به همراه جمعی از مدیران این مرکز با حضور در لوکیشن تله فیلم "سکوت مادرانه" واقع در امامزاده پنج تن لویزان از پشت صحنه این فیلم بازدید کردند.
این فیلم به کارگردانی مرجان اشرفیزاده داستان مادری به نام نساء با بازی رویا افشار است که پس از کوچ شوهر جانبازش به دیار باقی تلاش میکند که همانند دوران دفاع مقدس یعنی در دوره جوانی خویش باز هم برای جامعه مفید باشد. بنابراین در صدد بر می آید که خدمات پنهانی همسر شهیدش در قالب کارگاه تولید لباس و خیاطی را به نحوی حفظ و دیگران را نیز به تلاش و کوشش دعوت کند.
"سکوت مادرانه" دومین کار بسیج رسانه ملی در رابطه با شعار حمایت تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است که در یک ماه گذشته جلوی دوربین رفته است.
در این تله فیلم رویا افشار، فرهاد جم، قاسم زارع، شیوا ابراهیمی، مریم سرمدی، بهروز قادری، بهاره ریاحی، کاوه آشنا، هاله گرجی، مهریالسادات آل آقا، فرخنده فرمانی زاده، پروین ملکی، معصومه قاسمیپور و علیرضا کمالینژاد به ایفای نقش میپردازند.
- فرهنگسرای رسانه با مشارکت اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیما نشست نقد و بررسی برنامه "نود" را برگزار خواهد کرد. این نشست روز دوشنبه 22 خرداد ماه، ساعت 9 تا 12 با هدف بررسی رویکرد برنامه نود وبازخوردهای اجتماعی، فرهنگی و رسانهای با حضور کارشناسان حوزههای عنوان شده و عادل فردوسیپور تهیهکننده و مجری برنامه نود برگزار میشود.
پدیده نادر گذر در برنامه "مهر و ناهید"
- "مهر و ناهید" عنوان ویژهبرنامه شبکه چهار سیما است که از 5 بامداد 17 خرداد به مدت 4 ساعت و30 دقیقه به رصد و بررسى علمی این پدیده نادر میپردازد.
به گفته سیاوش صفاریانپور تهیهکننده برنامه "مهر و ناهید" با پخش از سه پایگاه مختلف بهپوشش تصویری این رویداد میپردازد. اولین پایگاه خلیج فارس است که بینندگان نظارهگر لحظات طلوع خورشید از این منطقه خواهند بود. برج میلاد پایگاه بعدی است که با حضور حافظ آهی لحظه به لحظه این رویداد گزارش میشود و پایگاه سوم عمارت شمسالعماره کاخ گلستان است.
صفاریانپور درباره علت حضور در شمسالعماره گفت: اولین گذر سیاره زهره از مقابل خورشید به حدود صد سال پیش باز میگردد که توسط یک منجم ایرانی در همین مکان رصد شده است و ما نیز با یادآوری این رویداد تاریخی به بررسى این پدیده نادر علمی در این مکان خواهیم پرداخت.
به گفته صفاریانپور شبکه چهار سیما با مجموعه کاملی از امکانات فنی سعی خواهد کرد لحظه به لحظه این رویداد علمی را به تصویر بکشد. علی اکبر عبدالرشیدی از مجریان با سایقه سیما همراه با فائزه نعمتی و سیاوش صفاریان پور اجرای این ویژه برنامه را بر عهده خواهند داشت.
دکتر میرترابی، دکترنوروزی، آریا صبوری، علی ابراهیمی سراج، شهرام یزدانپناه و نفیسه نعیمیپور از کارشناسانی هستند که در این برنامه از این رویداد سخن خواهند گفت. گذر پدیدهای است که طی آن جرمی که کوچکتر از قرص خورشید باشد، از مقابل آن عبور کند و اکنون سیاره زیبای زهره 17 خرداد 1391 از مقابل خورشید گذر میکند و برای دیدن گذر بعدی باید 105 سال صبر کرد و در هر قرن حداکثر میتوان شاهد دو گذر بود که این پدیده در ایران از هنگام طلوع خورشید تا حدود ساعت 9:30 صبح قابل مشاهده است.
افتتاح رسمی طرح قرآن کتاب زندگی
- طرح فراگیر قرآنی "قرآن کتاب زندگی" با محوریت سوره مبارکه انسان امروز سه شنبه 16خردادماه با حضور معاون صدا افتتاح میشود. این طرح با حضور محمدحسین صوفی معاون صدا, محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن, حجت الاسلام محمد شیخ الاسلامی دبیرجشنواره و جمعی از مدیران و عوامل برنامه ساز در استودیوی پخش رادیو قرآن همزمان با آغاز اولین برنامه زنده این طرح افتتاح خواهد شد و تا نیمه ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
- "عرشیان در فرش" عنوان برنامهای به مناسبت وفات حضرت زینب (س) است که از گروه فرهنگ و معارف شبکه تهران به مدت 15 دقیقه، چهارشنبه 17خردادماه ساعت 18 روی آنتن میرود. علیرضا هنرمند تهیهکننده "عرشیان در فرش" در تشریح ساختار این برنامه گفت: این مستند گزارشی با آیتمهایی همچون بررسی زندگی حضرت زینب (س)، پخش احادیث و سخنان ائمه اطهار درباره شخصیت والا و تاثیر گذار ایشان، پخش سخنرانی مقام معظم رهبری درباره قهرمان کربلا و.. پخش میشود.
یک برنامه جدید در رادیو نمایش
- "تماشاخانه" برنامهای پژوهشی پیرامون تماشاخانههای قدیمی تهران است که به شیوه گزارشی از پیشکسوتان عرصه هنر تئاتر پخش میشود. ویژگی این برنامه مستند بودن آن است که پس از تماشاخانههای قدیمی تهران به سایر شهرهای کشور نیز خواهد پرداخت.
"تماشاخانه" به تهیهکنندگی نوید جولایی، سردبیری و اجرا و گزارشگری پیمان شیخی، گویندگی بخش آنونس صنم صالحی، پنجشنبهها راس ساعت 23 از رادیو نمایش بر روی موج اف ام ردیف 5/107پخش خواهد شد.
نقد "چک" در شوقستان
- برنامه "شوقستان" کاری از گروه فرهنگ رادیو ایران که چهارشنبه شبها به نقد فیلمهای روی پرده اختصاص دارد، این هفته به بررسی فیلم چک میپردازد. مهدی ساعی تهیهکننده برنامه با اعلام این خبر گفت: کاظم راست گفتار کارگردان و فرهاد آئیش و همایون ارشادی از بازیگران این فیلم ضمن حضور در برنامه در خصوص فیلم چک صحبت خواهند کرد. علی روئینتن کارگردان سینما و سعید قطبیزاده از منتقدان این فیلم را نقد و بررسی خواهند کرد.
همچنین علی اصغر نادرپور گزارشگر برنامه با تماشاچیان گفتگو کرده که ماحصل صحبتهایش در قالب گزارشی شنیدنی پخش خواهد شد و تینا میر کریمی خبرهای سینما را اجرا میکند. رسالت بوذری کارشناس مجری و اعظم شهبازی هماهنگی این برنامه را بر عهده دارند.
- ویژه برنامه "بانوی صبر" در سوگ پیامآور کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها روی آنتن رادیو معارف میرود. به مناسبت سالروز وفات اسوه صبر و بردباری، پیامآور دشت کربلا، حضرت زینب کبری سلام الله علیها ویژه برنامهای با عنوان "بانوی صبر" تولید و از رادیو پخش خواهد شد.
در ویژهبرنامه "بانوی صبر" محورهای موضوعی شخصیت، القاب، منزلت علمی و همچنین جلوههای صبر و استقامت آن بانوی بزرگوار توسط کارشناس این برنامه خدابخشی بررسی و تبیین خواهد شد.
ویژهبرنامه "بانوی صبر" کاری از گروه فقه و سیره، به تهیه کنندگی و سردبیری ابوالفضل سلیمانی، نویسندگی اعظم ایرانی و گویندگی رویا و محمد جواد احمدیان، چهارشنبه 17 خرداد ماه همزمان با سالروز وفات حضرت زینب سلامالله علیها از ساعت 11:15 به مدت 45 دقیقه تقدیم معارف جویان شبکه رادیویی معارف خواهد شد.
