بازديد معاون فدراسيون فوتبال از ورزشگاه شهيد بيگلري بم

به گزارش خبرنگار" مهر" براي بررسي وضعيت ساخت اين پروژه روزگذشته علي اكبرعرفانيان دانشورمعاون فدراسيون فوتبال و مدير دفترطرح وبرنامه ريزي وپروژه ASIA VISION ازاين استاديوم ومراحل توسعه وساخت آن بازديد كرد. دانشور پس ازبازگشت ازاين سفرروند توسعه وساخت وسازاين ورزشگاه را مثبت ارزيابي كرد.

وي دراين زمينه يادآورشد: مراحل فنس كشي، جدول بندي دورزمين، زيرسازي زمين فوتبال به ميزان 6664 مترمربع و جايگاه تماشاگران پايه ريزي شده است.

وي خاطر نشان كرد: اميد است با اتمام اين ورزشگاه درپايان ارديبهشت 84 جوانان غيوربم بتوانند ازاين ورزشگاه استفاده نمايند.