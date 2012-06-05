  1. ورزش
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

رونالدینیو به آتلتیکو مینیه‌رو پیوست

رونالدینیو به آتلتیکو مینیه‌رو پیوست

رونالدینیو پس از پایان دادن به حضور خود در تیم فوتبال فلامنگو به آتلتیکو مینیه‌رو پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدینیوی 32 ساله  با انعقاد قراردادی 6 ماهه به آتلتیکو مینیه رو پیوست و تا ماه دسامبر در این تیم می ماند. رونالدینیو در خصوص تیم جدید خود گفت: می خواهم به آتلتیکو مینیه رو کمک کنم تا بازی های خوبی را به انجام برساند و حتی قهرمان شود. من اعتماد تماشاگران را با بازی های خوب و کسب عنوان قهرمانی به دست خواهم آورد.

وی افزود: به برزیل بازگشتم تا جام ببرم و اکنون بار دیگر این شانس را دارم تا به این خواسته ام دست پیدا کنم. من در مدت زمانی 6 ماهه می خواهم بر روی قهرمانی با آتلتیکو تمرکز کنم.

کد مطلب 1619091

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