به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدینیوی 32 ساله با انعقاد قراردادی 6 ماهه به آتلتیکو مینیه رو پیوست و تا ماه دسامبر در این تیم می ماند. رونالدینیو در خصوص تیم جدید خود گفت: می خواهم به آتلتیکو مینیه رو کمک کنم تا بازی های خوبی را به انجام برساند و حتی قهرمان شود. من اعتماد تماشاگران را با بازی های خوب و کسب عنوان قهرمانی به دست خواهم آورد.

وی افزود: به برزیل بازگشتم تا جام ببرم و اکنون بار دیگر این شانس را دارم تا به این خواسته ام دست پیدا کنم. من در مدت زمانی 6 ماهه می خواهم بر روی قهرمانی با آتلتیکو تمرکز کنم.