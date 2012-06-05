به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ،ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و سیاهکل در جلسه علنی روز سه شنبه طی سخنانی اظهار داشت: بعضی از سایت ها به تناسب اعدادی مجلس نهم را نشانه رفته اند که تو گویی ما نمایندگان که هنوز نیامده ایم چند صد میلیون از مواهب مجلس بهره مند شده ایم.

وی خطاب به هیئت رئیسه گفت: شما حتما توضیح بیشتری خواهید داد که طرحی در چند دوره مجلس داشته اید و در بودجه امسال هم آورده اید که برای دفتر کار نمایندگان ، سالن کمیسیون ها، مرکز پژوهش ها، کتابخانه و موزه اسناد به مجلس و همچنین 156 واحد سازمانی مطالعه کرده اید و مشاوره گرفته اید و از بین 180 شرکت 4 شرکت معتبر را برگزیده اید و 300واحد مسکونی در بخش جنوبی پروژه داشته اید و 100 واحد هم تملک کرده اید. اعدادی که در چند دوره مجلس تحت عنوان کار عمرانی تعریف کرده اید.



وی ادامه داد: مجلس باید کاملا اطلاع رسانی کند که این موضوع ارتباطی با 286 نماینده مجلس نهم ندارد. بلکه تصمیمی گرفته شده و هزینه ای شده هر روز باید پاسخ دهیم که" آیا 450 میلیون به شما داده اند یا خواهند داد اگر چنین است ما هم برویم کاندیدا شویم".



ندیمی ادامه داد: کامنت می گذارند و هر چه دلشان می خواهد مطرح می کنند. امروز که روز اول سوگند شما است این موضوع را شفاف کنید که ربطی به نمایندگان ندارد اگر فرض کنیم در شهرستانی دفتر کاری به نماینده بدهند مگر برای خود اوست. شما می خواهید جایی را تعریف کنید که آبرومند باشد و نماینده دور بعد هم از آن استفاده کند ارزش افزوده آن هم برای دولت و نظام است.به نوعی نشانه بسیاری از اصحاب مطبوعات به نمایندگان است که گویی ما گونی های پول و تراول را حمل می کنیم در حالیکه این طور نیست .

وی از ابوترابی خواست برای دفاع از شان مجلس هر چه زودتر دست به کار شده و شفاف سازی کند.





نماینده لاهیجان خاطر نشان کرد: از نمایندگان انتظار است درباره موضوع یارانه ها، تحریم ها، معوقات بانکی، بیکاری، مشکلات عدم تناسب بین درآمدها و هزینه ها و گرانی ها را بررسی کند صلاح نیست این مجلس مورد تهاجم همه جانبه قرار گیرد.



ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه پس از لاریجانی را عهده دار شد در پاسخ به این تذکر ندیمی گفت: تذکر شما وارد است شما با اشرافی که به مصوبه مجلس داشتید به خوبی توضیح دادید .



ابوترابی ادامه داد: تصمیماتی که اتخاذ شده در راستای کاهش هزینه ها و برخی از انتقاداتی است که متوجه مجلس بود. ایجاد یک دفتر در مراکز نمایندگی با نگاه به اینکه همکاران با هم یک ارتباط نزدیک داشته باشند و مسائل استان را بررسی کنند، گرفته شد. در مورد موضوع منازل نمایندگان نیز این توصیه رهبر بود که نمایندگان در حوزه مرکزی شهر جایی که عمم مردم زندگی می کنند حضور داشته باشند همچنین در کنار محل کارشان باشند .



ابوترابی گفت : نقاطی که برای خرید انتخاب شد هزینه چندانی نداشت و جزو طرح توسعه میدان بهارستان بود. عملا در نقطه ای است که در جنوب شهر تعریف شده تا منزل همکاران نزدیک مجلس باشد و جلسات علنی و جلسات کمیسیون ها بهتر برگزار شود.

