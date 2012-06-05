عذرخواهی آمریکا لازمه بازگشایی مسیر ناتو در پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حنا ربانی که با مجله "فارین پالیسی" گفتگو می کرد، افزود: مسیر ارسال کمک های ناتو به افغانستان باز نخواهد شد مگر اینکه آمریکا به خاطر کشته شدن 24 سرباز پاکستانی که در ماه نوامبر اتفاق افتاد، عذر خواهی کند.

وی گفت: این کار یعنی عذر خواهی به خاطر یک اتفاق، نه تنها مورد درخواست یک همپیمان است، بلکه اقدامی ضروری نیز بشمار می رود.

ربانی گفت: در حال حاضر جالب ترین و مورد پسند ترین چیز برای ما در پاکستان این است که به هیچ وجه اجازه حرکت به نیروهای ناتو از مسیر خاک پاکستان را ندهیم.

وی افزود: اگر من به جای مشاور سیاسی نخست وزیر بودم، همین کار را به او توصیه می کردم. اما من [بعنوان وزیر خارجه] این کار را نمی کنم، زیرا که آنچه که در خطر است بسیار مهمتر از صرفا پیروزی در یک انتخابات است.

وزیر خارجه پاکستان همچنین آمریکا را به خاطر انجام حملات هوایی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به خاک پاکستان به باد انتقاد گرفت.

حنا ربانی افزود: آیا شما با هر هدفی که از این حملات دارید 10 مشکل دیگر ایجاد نمی کنید و آیا این حملات به جای خدمت به برنده شدن، یک ضربه به هدف واقعی شما در این کار بحساب نمی آید؟