اتاق فکر نخبگان محیط زیست فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اتاق فکر متشکل از نمایندگانی از NGOهای محیط زیست، اساتید دانشگاه، نمایندگان رسانه ها و کارشناسان امر برای نخستین بار در کشور افتتاح شد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این اتاق فکر بیان کرد: در این اتاق فکر به جایگاه و سمت اداری افراد توجه نشده و نگاه موجود در این اتاق نگاه علمی است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی با اشاره به اینکه با تشکیل اتاق فکر می خواهیم آسیبها را شناسایی و برای آن راهکار بیابیم، افزود: اتاق فکر محیط زیست فارس باید محلی برای سیاستگذاری محیط زیست استان باشد.

وی با تاکید براینکه کارهایی که در این اتاق انجام خواهد شد به هیچ عنوان نظری نخواهد بود، بیان کرد: بسیاری از بحثهای ما پیشگیری است و اینکه بتوانیم در رفتارهای مردم در مواجهه با محیط زیست تغییراتی ایجاد کنیم.