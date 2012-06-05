به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی شرفی ظهر سه شنبه در جلسه شورای ستاد فرماندهی استان زنجان با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) باید الگوی ما در خدمتگزاری به مردم باشد، ادامه داد: منصب ها و پست ها تمام شدنی است و همه مسئولان باید مراقب اعمال خود باشند.

وی ادامه داد: شخصیت بی بدیل امام خمینی (ره) باعث پهلو گرفتن کشتی انقلاب در ساحل ایمان و مکتب اسلام شده و ما در تاریخ معاصر چنین شخصیتی را سراغ نداریم.

سردار شرفی، مردمداری را از دیگر ویژگی های خوب بنیان گذار انقلاب عنوان کرد و گفت: امام راحل با تاکید این امر را به مسئولان نظام یادآوری می کردند و لذا پلیس نیز با الگو گرفتن از امام شهیدان اصل مردمداری را سرلوحه ماموریت های خود قرار داده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: پیشرفت های پلیس در استان حاصل کار جمعی است و همه باید در انجام ماموریت های خود احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

سردار شرفی تاکید کرد: بزرگترین سرمایه پلیس اعتماد و جلب رضایت اقشار مختلف جامعه است و همه ماموریت های پلیس باید در حول این محور مهم باشد.