اقامت 40 هزار تبعه خارجی در مازندران

به گزارش خبرنگارمهر، سید تقی شفیعی ظهر سه شنبه در همایش نقش شوراها ودهیاران در صیانت از محیط زیست در شرکت صنایع چوب و کاغذ استان با اشاره به سال تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: همه اتباع خارجی تا 10 تیرماه سالجاری از استان خارج می شوند.



وی افزود: اتباع خارجی پس از خروج از مازندران، در استان های سیستان، خراسان جنوبی و سمنان ساماندهی می شوند.



مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گفت: تنها اتباع خارجی که در استان دارای همسری ثبتی هستند می توانند در این استان به زندگی خود ادامه دهند.



شفیعی با بیان اینکه 40 هزار تبعه خارجی در استان اقامت دارند افزود: از این تعداد حدود 95 درصد افغان هستند.



وی از دهیاران و شورای استان خواست در صورت شناسایی اتباع خارجی در داخل روستا به اولین پاسگاه و بخشداری در نزدیکی محل خود اطلاع رسانی کنند.