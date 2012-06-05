تردد خودروها در تمام محورهای مواصلاتی استان البرز عادی شد

سید همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تردد خودروها در محورهای استان البرز، اظهار داشت: تردد خودروها در تمام محورهای مواصلاتی استان البرز بعد از پنج روز تعطیلات عادی شد.



وی در خصوص آمار تردد خودروها در 15 خرداد ماه در 11 محور مجهز به تردد شمار استان گفت: آزاد راه کرج به قزوین 61 هزار و 507 تردد، آزاد راه قزوین به کرج با 58 هزار و 995 تردد، چالوس به کرج مقطع گچسر به آدران 16 هزار و 95 تردد، ماهدشت به اشتهارد 5 هزار و 192 نیز خودرو تردد کرده است.



رئیس پلیس راه استان البرز افزود: آزاد راه کرج به قزوین با 2 هزار و 154 مورد تخلف دارای بیشترین تخلف سرعت غیر مجاز بوده که بیشترین زمان تخلف 9 با 962 تخلف بوده است.



شریفی اظهار داشت: آزاد راه کرج به قزوین با 21 هزار و 250 تخلف دارای بیشترین تخلفات فاصله غیر مجاز بوده که بیشترین زمان تخلف ساعت 20 با 5 هزار و 364 تخلف بوده است.