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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

عملیات ضربتی پلیس پایتخت برای دستگیری 8 دزد خشن

عملیات ضربتی پلیس پایتخت برای دستگیری 8 دزد خشن

سرکلانتر دوم تهران از دستگیری 8 زورگیر در عملیات ضربتی ماموران در غرب پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمدی با اشاره به این خبر گفت: با طرح شکایتهای مشابه شهروندان ساکن محدوده خیابانهای اشرفی اصفهانی، میدان صنعت، سعادت آباد و خیابان فخار مقدم در خصوص فعالیت زورگیران در این محله ها و ایجاد مزاحمت و نگرانی برای آنها، تحقیقات جهت دستگیری متهمان آغاز شد.

وی ادامه داد: سرانجام با تحقیقات گسترده ماموران کلانتریهای منطقه ، هشت عضو این شبکه زورگیری شناسایی شده و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند. در جریان تحقیقات از متهمان مشخص شد آنها علاوه بر زورگیری سرقت موتورسیکلت هم انجام می دهند و با موتورسیکلتهای سرقتی زورگیریهای خود را انجام می دادند.

سرکلانتر دوم تهران خاطر نشان کرد: متهمان پس از اعتراف به جرم خود به دادسرا معرفی شدند که تحقیقات درباره جرایم آنها ادامه دارد.

کد مطلب 1619104

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