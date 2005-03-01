رايس به رژيم صهيونيستي درمورد ضايع كردن تلاشهاي صلح هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، رايس در سخناني درحضور بيست تن از وزيران خارجه شركت كننده در كنفرانس لندن گفت : دولت اسراييل به زودي گام تاريخي خود را از طريق عقب نشيني از نوارغزه و بخشهايي از كرانه باختري رود اردن برخواهد داشت.

وي افزود: اسراييل بايد از اتخاذ تدابيري كه بر راه حل نهايي مساله فلسطين تاثيرمي گذارد، خودداري نمايد وبه تضمين تشكيل دولت فلسطيني موثركمك كند.

وزير امورخارجه آمريكا ابرازعقيده كرد: تشكيل دولت دريك سرزمين نا مرتب موفقيت آميزنيست و صلح بايد با مشاركت همه طرفها صورت گيرد تا اينكه اين سرزمين شكوفا شود .

رايس همچنين كشورهاي عربي را به اتخاذ تصميمات ملموس براي ازبين بردن سازمانهاي كه اسراييل را مورد هدف قرارمي دهند و نيز پايان دادن به انزاوي سياسي اسراييل فرا خواند .

وي افزود: كشورهاي عربي نبايد در رسانه هاي گروهي خود موضع تحريك آميزعليه اسراييل اتخاذ كنند وازهر وسيله اي براي كمك به تروريستها بهره گيرند بلكه آنها (اعراب) بايد حمايت از آموزش افراطي ها را متوقف سازند و روابط طبيعي خود را با اسراييل برقراركنند .

رايس درخصوص كمك به تشكيلات خودگردان فلسطين براي ايجاد اصلاحات گفت : ما بايد به همراه جامعه بين المللي كارشناسان خودمان را در همه زمينه به حكومت ها دمكراتيك بفرستيم و از آنها بطوركامل حمايت مالي كنيم .