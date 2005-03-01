  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۵۳

با ادعاي حمايت رسانه اي ومعنوي كشورهاي عربي از نيروهاي ضد اسراييلي؛

رايس به رژيم صهيونيستي درمورد ضايع كردن تلاشهاي صلح هشدار داد

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا امروز به رژيم صهيونيستي درمورد اتخاذ تدابيري كه منجر به ضايع شدن تلاشهاي براي ايجاد صلح مي شود، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، رايس در سخناني درحضور بيست تن از وزيران خارجه شركت كننده در كنفرانس لندن گفت : دولت اسراييل به زودي گام تاريخي خود را از طريق عقب نشيني از نوارغزه و بخشهايي از كرانه باختري رود اردن برخواهد داشت.

وي افزود: اسراييل بايد از اتخاذ تدابيري كه بر راه حل نهايي مساله فلسطين تاثيرمي گذارد، خودداري نمايد وبه تضمين تشكيل دولت فلسطيني موثركمك كند.

وزير امورخارجه آمريكا ابرازعقيده كرد: تشكيل دولت دريك سرزمين نا مرتب موفقيت آميزنيست و صلح بايد با مشاركت همه طرفها صورت گيرد تا اينكه اين سرزمين شكوفا شود .

رايس همچنين كشورهاي عربي را به اتخاذ تصميمات ملموس براي ازبين بردن سازمانهاي كه اسراييل را مورد هدف قرارمي دهند و نيز پايان دادن به انزاوي سياسي اسراييل فرا خواند .

وي افزود: كشورهاي عربي نبايد در رسانه هاي گروهي خود موضع تحريك آميزعليه اسراييل اتخاذ كنند وازهر وسيله اي براي كمك به تروريستها بهره گيرند بلكه آنها (اعراب) بايد حمايت از آموزش افراطي ها را متوقف سازند و روابط طبيعي خود را با اسراييل برقراركنند .

رايس درخصوص كمك به تشكيلات خودگردان فلسطين براي ايجاد اصلاحات گفت : ما بايد به همراه جامعه بين المللي كارشناسان خودمان را در همه زمينه به حكومت ها دمكراتيك بفرستيم و از آنها بطوركامل حمايت مالي كنيم .

کد مطلب 161911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها